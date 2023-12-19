Россиянка, забравшая титул «Мисс Европа», рассказала о насмешках в ее сторону

«Мисс Интерконтиненталь Европа 2023» россиянка Дарья Решта рассказала о насмешках со стороны конкуренток в ходе конкурса. По ее словам, девушки подкалывали ее в том, что Россия стоит последней.
«Мы могли выстроиться в линию и кто-то мог сказать: „О, Россия, вы стоите опять последние“. А видите как вышло? Вошли в топ-5 из всей Европы», — сказала Решта в видео, опубликованном в telegram-канале РИА Новости. Она добавила, что со стороны девочек-участниц иногда были подколы и упреки.
Конкурс прошел в Шарм-эш-Шейхе, за победу боролись представительницы 72 стран. Дарья Решта попала в первую пятерку. «Мисс Интерконтиненталь-2023» стала представительница Таиланда.
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