Россиянка, забравшая титул «Мисс Европа», рассказала о насмешках в ее сторону

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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона, обратная сторона короны
Россиянка Дарья Решта рассказала о подколах со стороны конкуренток в ходе конкурса Фото:

«Мисс Интерконтиненталь Европа 2023» россиянка Дарья Решта рассказала о насмешках со стороны конкуренток в ходе конкурса. По ее словам, девушки подкалывали ее в том, что Россия стоит последней.

«Мы могли выстроиться в линию и кто-то мог сказать: „О, Россия, вы стоите опять последние“. А видите как вышло? Вошли в топ-5 из всей Европы», — сказала Решта в видео, опубликованном в telegram-канале РИА Новости. Она добавила, что со стороны девочек-участниц иногда были подколы и упреки.

Конкурс прошел в Шарм-эш-Шейхе, за победу боролись представительницы 72 стран. Дарья Решта попала в первую пятерку. «Мисс Интерконтиненталь-2023» стала представительница Таиланда.

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«Мисс Интерконтиненталь Европа 2023» россиянка Дарья Решта рассказала о насмешках со стороны конкуренток в ходе конкурса. По ее словам, девушки подкалывали ее в том, что Россия стоит последней. «Мы могли выстроиться в линию и кто-то мог сказать: „О, Россия, вы стоите опять последние“. А видите как вышло? Вошли в топ-5 из всей Европы», — сказала Решта в видео, опубликованном в telegram-канале РИА Новости. Она добавила, что со стороны девочек-участниц иногда были подколы и упреки. Конкурс прошел в Шарм-эш-Шейхе, за победу боролись представительницы 72 стран. Дарья Решта попала в первую пятерку. «Мисс Интерконтиненталь-2023» стала представительница Таиланда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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