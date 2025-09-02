Опубликовано фото исполнителя хита «Медуза» из рехаба, который около 1,5 лет не появлялся на публике

Появилось первое за полтора года фото Матранга из рехаба
© Служба новостей «URA.RU»
Матранг с января 2024 года находится в рехабе
Матранг с января 2024 года находится в рехабе Фото:

В сети появилось первое за полтора года фото исполнителя хита «Медуза» Матранга (Алан Хадзарагов) из реабилитационного центра. Снимок был опубликован в telegram-канале Звездач. Артист давно не появлялся на публике — с начала 2024 года он проходит лечение и полностью выпал из медиапространства.

«Появилось свежее фото Матранга из рехаба», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, на размещенном снимке певец запечатлен в помещении клиники. Поклонники сразу заметили, что фото действительно новое, так как на голове исполнителя те же татуировки, которые он сделал во время поездки в Таиланд.

Певец Алан Хадзарагов с января 2024 года находится в закрытом психонаркологическом реабилитационном центре во Внукове, сообщает telegram-канал Mash. Изначально он проходил курс лечения от зависимости в наркологической клинике, однако врачи выявили у него и психическое расстройство, после чего его перевели в более изолированное учреждение. По данным родственников, проблемы Хадзарагова с наркотиками начались в Таиланде. Перед госпитализацией артист публиковал в соцсетях странные видео с критикой коллег и изменениями во внешности, передает TV Mail.ru.

Матранг продолжает проходит лечение в реабилитационном центре
Матранг продолжает проходит лечение в реабилитационном центре
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
