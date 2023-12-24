Роскачество разработало стандарт винной карты в ресторанах

25 декабря 2023 в 06:48 Размер текста - 17 +

Кафе и рестораны могут использовать стандарт винной карты на добровольной основе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская система качества (Роскачество) разработала стандарт винной карты для кафе и ресторанов, заведения могут использовать его добровольно. Об этом рассказал руководитель организации Максим Протасов. «Мы разработали стандарт на карту вин, к которому можно будет присоединиться ресторанным заведениям. Потребители будут понимать, что ждать от карты вин, каким образом расположены терруары, как они описаны», — рассказал Максим Протасов в интервью РИА Новости. Он уточнил, что стандарт был разработан по поручению Минпромторга. Доля российского вина в отечественных ресторанах может доходить до 50—60%, рассказал основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов НСН. Он уточнил, что ранее Минпромторг предлагал обязать рестораны включать в винную карту отечественное вино.

Российская система качества (Роскачество) разработала стандарт винной карты для кафе и ресторанов, заведения могут использовать его добровольно. Об этом рассказал руководитель организации Максим Протасов. «Мы разработали стандарт на карту вин, к которому можно будет присоединиться ресторанным заведениям. Потребители будут понимать, что ждать от карты вин, каким образом расположены терруары, как они описаны», — рассказал Максим Протасов в интервью РИА Новости. Он уточнил, что стандарт был разработан по поручению Минпромторга. Доля российского вина в отечественных ресторанах может доходить до 50—60%, рассказал основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов НСН. Он уточнил, что ранее Минпромторг предлагал обязать рестораны включать в винную карту отечественное вино.