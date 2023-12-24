24 декабря 2023

Роскачество разработало стандарт винной карты в ресторанах

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль российских вин в Главном проспекте. Екатеринбург, вино, бокал, алкоголь
Кафе и рестораны могут использовать стандарт винной карты на добровольной основе Фото:

Российская система качества (Роскачество) разработала стандарт винной карты для кафе и ресторанов, заведения могут использовать его добровольно. Об этом рассказал руководитель организации Максим Протасов.

«Мы разработали стандарт на карту вин, к которому можно будет присоединиться ресторанным заведениям. Потребители будут понимать, что ждать от карты вин, каким образом расположены терруары, как они описаны», — рассказал Максим Протасов в интервью РИА Новости. Он уточнил, что стандарт был разработан по поручению Минпромторга.

Доля российского вина в отечественных ресторанах может доходить до 50—60%, рассказал основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов НСН. Он уточнил, что ранее Минпромторг предлагал обязать рестораны включать в винную карту отечественное вино.

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Российская система качества (Роскачество) разработала стандарт винной карты для кафе и ресторанов, заведения могут использовать его добровольно. Об этом рассказал руководитель организации Максим Протасов. «Мы разработали стандарт на карту вин, к которому можно будет присоединиться ресторанным заведениям. Потребители будут понимать, что ждать от карты вин, каким образом расположены терруары, как они описаны», — рассказал Максим Протасов в интервью РИА Новости. Он уточнил, что стандарт был разработан по поручению Минпромторга. Доля российского вина в отечественных ресторанах может доходить до 50—60%, рассказал основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов НСН. Он уточнил, что ранее Минпромторг предлагал обязать рестораны включать в винную карту отечественное вино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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