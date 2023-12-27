ЦБ ужесточит требования к ипотеке с 1 марта

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Центральный банк России. Москва, банк россии, центральный банк рф, цбрф
ЦБ отмечает ухудшение стандартов в ипотечном кредитовании Фото:

Центральный банк повысит надбавки к коэффициентам риска ипотечных кредитов. Это будет произведено с 1 марта 2024 года. Причина заключается в необходимости ограничения риска закредитованности российских граждан. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

«Центробанк с 1 марта 2024 года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам», — передает «Коммерсант» информацию из пресс-службы. Причиной является необходимость в ограничении рисков закредитованности россиян.

В ЦБ напомнили, что с октября 2023 года уже были ощутимо повышены макропруденциальные надбавки ипотечных кредитов. В частности, это коснулось сегмента с высоким значением показателя долговой нагрузки (ПДН) и с низким первоначальным взносом. Но данной меры оказалось недостаточно. Поэтому в марте Банк России еще раз повысил надбавки к конфидентам риска для кредитов, у которых прослеживается высокий показатель ПДН.

Отмечается, что на данный момент наблюдается значительное ухудшение стандартов в ипотечном кредитовании. За два года доля кредитов повысилась почти в два раза. Это связано с быстрым ростом кредитования.

Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что в России вероятность наступления ипотечного кризиса минимальна. Это связано с тем, что в стране нет ипотечного кредитования по плавающим ставкам. По словам Данилова, РФ не застрахована от подобной ситуации, но в стране есть возможность реструктурировать кредит. Для этого можно воспользоваться ипотечными каникулами.

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Центральный банк повысит надбавки к коэффициентам риска ипотечных кредитов. Это будет произведено с 1 марта 2024 года. Причина заключается в необходимости ограничения риска закредитованности российских граждан. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. «Центробанк с 1 марта 2024 года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам», — передает «Коммерсант» информацию из пресс-службы. Причиной является необходимость в ограничении рисков закредитованности россиян. В ЦБ напомнили, что с октября 2023 года уже были ощутимо повышены макропруденциальные надбавки ипотечных кредитов. В частности, это коснулось сегмента с высоким значением показателя долговой нагрузки (ПДН) и с низким первоначальным взносом. Но данной меры оказалось недостаточно. Поэтому в марте Банк России еще раз повысил надбавки к конфидентам риска для кредитов, у которых прослеживается высокий показатель ПДН. Отмечается, что на данный момент наблюдается значительное ухудшение стандартов в ипотечном кредитовании. За два года доля кредитов повысилась почти в два раза. Это связано с быстрым ростом кредитования. Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что в России вероятность наступления ипотечного кризиса минимальна. Это связано с тем, что в стране нет ипотечного кредитования по плавающим ставкам. По словам Данилова, РФ не застрахована от подобной ситуации, но в стране есть возможность реструктурировать кредит. Для этого можно воспользоваться ипотечными каникулами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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