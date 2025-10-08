Кобахидзе обвинил Запад в поддержке попытки силового захвата власти в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Запад косвенно поддержал попытку силового захвата власти в стране, не осудив штурм президентского дворца в Тбилиси. Он также сравнил заявления европейских политиков с пропагандой Геббельса.
«Отсутствие отмежевания от попытки свержения власти и насилия и неосуждение трактуется как косвенное, но четкое проявление поддержки захвата власти», — заявил Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС. По словам премьера, ни США, ни ЕС, ни ОБСЕ не осудили попытку штурма президентской резиденции 4 октября, когда протестующие снесли ограждение и попытались прорваться во дворец. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ для оттеснения демонстрантов.
Власти задержали 23 человека, включая пятерых организаторов акции, которым грозит до 9 лет тюрьмы. Кобахидзе подчеркнул, что заявления западных политиков о «подавлении инакомыслия» на выборах являются ложью и напоминают геббельсовскую пропаганду.
Ранее, 4 октября, в Грузии вспыхнули массовые протесты после выборов в органы местного самоуправления, в ходе которых демонстранты пытались штурмовать президентский дворец в Тбилиси. Протестующие требовали возобновления курса на евроинтеграцию, обвиняя власти в связях с Россией. Тогда спецназ применил водометы и слезоточивый газ для оттеснения демонстрантов, были задержаны 23 человека.
