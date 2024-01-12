Недалеко от Москва-Сити загорелся ангар. Видео

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Возгорание зафиксировано в районе МЦК Шелепиха Фото:

Недалеко от Москва-Сити разгорелся пожар. Горит ангар в Шмитовском проезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Пожар произошел в ангаре недалеко от Москва-Сити», — об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве в пятницу, 12 января. Возгорание произошло по адресу: Шмитовский проезд, дом 39А, строение 3. На месте работают пожарные. Информация о пострадавших не поступала.

Еще один пожар зафиксирован в Москве на улице Академика Комарова. Загорелась квартира в жилой многоэтажке, погибло 4 человека включая ребенка, передает telegram-канал 112.

Обновлено в 18:30 по мск: по данным telegram-канала Mash горит склад с нераспроданными елками. Площадь пожара составила 400 квадратным метров. По этому адресу зарегистрирована компания, занимающаяся продажей живых и искусственных елок к Новому году, передает канал.

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Недалеко от Москва-Сити разгорелся пожар. Горит ангар в Шмитовском проезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. «Пожар произошел в ангаре недалеко от Москва-Сити», — об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве в пятницу, 12 января. Возгорание произошло по адресу: Шмитовский проезд, дом 39А, строение 3. На месте работают пожарные. Информация о пострадавших не поступала. Еще один пожар зафиксирован в Москве на улице Академика Комарова. Загорелась квартира в жилой многоэтажке, погибло 4 человека включая ребенка, передает telegram-канал 112. Обновлено в 18:30 по мск: по данным telegram-канала Mash горит склад с нераспроданными елками. Площадь пожара составила 400 квадратным метров. По этому адресу зарегистрирована компания, занимающаяся продажей живых и искусственных елок к Новому году, передает канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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