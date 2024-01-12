Недалеко от Москва-Сити загорелся ангар. Видео

12 января 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

Возгорание зафиксировано в районе МЦК Шелепиха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Недалеко от Москва-Сити разгорелся пожар. Горит ангар в Шмитовском проезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. «Пожар произошел в ангаре недалеко от Москва-Сити», — об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве в пятницу, 12 января. Возгорание произошло по адресу: Шмитовский проезд, дом 39А, строение 3. На месте работают пожарные. Информация о пострадавших не поступала. Еще один пожар зафиксирован в Москве на улице Академика Комарова. Загорелась квартира в жилой многоэтажке, погибло 4 человека включая ребенка, передает telegram-канал 112. Обновлено в 18:30 по мск: по данным telegram-канала Mash горит склад с нераспроданными елками. Площадь пожара составила 400 квадратным метров. По этому адресу зарегистрирована компания, занимающаяся продажей живых и искусственных елок к Новому году, передает канал.

Недалеко от Москва-Сити разгорелся пожар. Горит ангар в Шмитовском проезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. «Пожар произошел в ангаре недалеко от Москва-Сити», — об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве в пятницу, 12 января. Возгорание произошло по адресу: Шмитовский проезд, дом 39А, строение 3. На месте работают пожарные. Информация о пострадавших не поступала. Еще один пожар зафиксирован в Москве на улице Академика Комарова. Загорелась квартира в жилой многоэтажке, погибло 4 человека включая ребенка, передает telegram-канал 112. Обновлено в 18:30 по мск: по данным telegram-канала Mash горит склад с нераспроданными елками. Площадь пожара составила 400 квадратным метров. По этому адресу зарегистрирована компания, занимающаяся продажей живых и искусственных елок к Новому году, передает канал.