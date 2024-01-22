В Новосибирске осудили дилеров за ввоз наркотиков с Украины

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, зона, колония, тюрьма, забор, фку ик10
Двух дилеров приговорили к восьми годам и 10 месяцам колонии Фото:

Советский районный суд Новосибирска приговорил двух местных жителей Сергея Филипченко и Сусанну Семьянову к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков, привезенный с Украины, сообщили в УФСБ по региону.

«Советским районным судом Новосибирска С. Филипченко и С. Семьянова признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в особо крупном размере и приговорены к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении. Информацию передает «Интерфакс».

Уточняется, что Филипченко будет отбывать срок в колонии строгого режима. Семьянова поместят в колонию общего режима.

Граждан задержали в декабре 2022 года. Тогда сотрудники ФСБ задержали их на въезде в Новосибирск. Тогда у наркоторговцев было изъято 19 килограммов мефедрона, привезенных с Украины.

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Советский районный суд Новосибирска приговорил двух местных жителей Сергея Филипченко и Сусанну Семьянову к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков, привезенный с Украины, сообщили в УФСБ по региону. «Советским районным судом Новосибирска С. Филипченко и С. Семьянова признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в особо крупном размере и приговорены к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении. Информацию передает «Интерфакс». Уточняется, что Филипченко будет отбывать срок в колонии строгого режима. Семьянова поместят в колонию общего режима. Граждан задержали в декабре 2022 года. Тогда сотрудники ФСБ задержали их на въезде в Новосибирск. Тогда у наркоторговцев было изъято 19 килограммов мефедрона, привезенных с Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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