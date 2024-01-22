В Новосибирске осудили дилеров за ввоз наркотиков с Украины

22 января 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Двух дилеров приговорили к восьми годам и 10 месяцам колонии Фото: Илья Московец © URA.RU Советский районный суд Новосибирска приговорил двух местных жителей Сергея Филипченко и Сусанну Семьянову к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков, привезенный с Украины, сообщили в УФСБ по региону. «Советским районным судом Новосибирска С. Филипченко и С. Семьянова признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в особо крупном размере и приговорены к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении. Информацию передает «Интерфакс». Уточняется, что Филипченко будет отбывать срок в колонии строгого режима. Семьянова поместят в колонию общего режима. Граждан задержали в декабре 2022 года. Тогда сотрудники ФСБ задержали их на въезде в Новосибирск. Тогда у наркоторговцев было изъято 19 килограммов мефедрона, привезенных с Украины.

Советский районный суд Новосибирска приговорил двух местных жителей Сергея Филипченко и Сусанну Семьянову к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков, привезенный с Украины, сообщили в УФСБ по региону. «Советским районным судом Новосибирска С. Филипченко и С. Семьянова признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в особо крупном размере и приговорены к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении. Информацию передает «Интерфакс». Уточняется, что Филипченко будет отбывать срок в колонии строгого режима. Семьянова поместят в колонию общего режима. Граждан задержали в декабре 2022 года. Тогда сотрудники ФСБ задержали их на въезде в Новосибирск. Тогда у наркоторговцев было изъято 19 килограммов мефедрона, привезенных с Украины.