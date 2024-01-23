Власти начнут борьбу с трудовой дискриминацией на основе службы в армии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, армия, военные, новобранец, призывник, срочник, строй, солдат
Военная служба не должна помешать трудоустройству россиян Фото:

В России планируют запретить отказывать работодателям в трудоустройстве на основании их военной службы или инвалидности. Соответствующую инициативу вынесло Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте РФ.

«Власти собираются запретить работодателям выносить отказ в трудоустройстве по причине того, что соискатель проходил военную службу или имеет инвалидность», — передает содержание инициативы газета РБК. Там добавили, что в настоящее время такие отказы запрещены по признаку пола, национальности, наличию детей и так далее.

Соответствующие изменения должны будут внесены в трудовой кодекс. Предложения ГПУ, включающие также право правительства определять, какие работники и организации могут получить отсрочку от призыва в период мобилизации, пока не были рассмотрены на заседании рабочей группы комитета Госдумы по труду, заключили в газете.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России планируют запретить отказывать работодателям в трудоустройстве на основании их военной службы или инвалидности. Соответствующую инициативу вынесло Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте РФ. «Власти собираются запретить работодателям выносить отказ в трудоустройстве по причине того, что соискатель проходил военную службу или имеет инвалидность», — передает содержание инициативы газета РБК. Там добавили, что в настоящее время такие отказы запрещены по признаку пола, национальности, наличию детей и так далее. Соответствующие изменения должны будут внесены в трудовой кодекс. Предложения ГПУ, включающие также право правительства определять, какие работники и организации могут получить отсрочку от призыва в период мобилизации, пока не были рассмотрены на заседании рабочей группы комитета Госдумы по труду, заключили в газете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...