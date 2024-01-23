Власти начнут борьбу с трудовой дискриминацией на основе службы в армии

23 января 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Военная служба не должна помешать трудоустройству россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России планируют запретить отказывать работодателям в трудоустройстве на основании их военной службы или инвалидности. Соответствующую инициативу вынесло Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте РФ. «Власти собираются запретить работодателям выносить отказ в трудоустройстве по причине того, что соискатель проходил военную службу или имеет инвалидность», — передает содержание инициативы газета РБК. Там добавили, что в настоящее время такие отказы запрещены по признаку пола, национальности, наличию детей и так далее. Соответствующие изменения должны будут внесены в трудовой кодекс. Предложения ГПУ, включающие также право правительства определять, какие работники и организации могут получить отсрочку от призыва в период мобилизации, пока не были рассмотрены на заседании рабочей группы комитета Госдумы по труду, заключили в газете.

В России планируют запретить отказывать работодателям в трудоустройстве на основании их военной службы или инвалидности. Соответствующую инициативу вынесло Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте РФ. «Власти собираются запретить работодателям выносить отказ в трудоустройстве по причине того, что соискатель проходил военную службу или имеет инвалидность», — передает содержание инициативы газета РБК. Там добавили, что в настоящее время такие отказы запрещены по признаку пола, национальности, наличию детей и так далее. Соответствующие изменения должны будут внесены в трудовой кодекс. Предложения ГПУ, включающие также право правительства определять, какие работники и организации могут получить отсрочку от призыва в период мобилизации, пока не были рассмотрены на заседании рабочей группы комитета Госдумы по труду, заключили в газете.