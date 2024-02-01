Глава ГУР Буданов в пух и прах разнес признание Трампа в любви к России

Глава ГУР Буданов считает чушью то, что Трамп является поклонником Путина
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Дональд Трамп не является поклонником России, считает Кирилл Буданов Фото:

То, что бывший президент США Дональд Трамп является поклонником РФ — полная чушь. Об этом заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов.

«Сказать, что [Трамп] и Республиканская партия являются поклонниками Российской Федерации, — это полная чушь», — сказал Буданов в ходе интервью CNN. Он также напомнил, что Украина отчаянно нуждается в большем количестве боеприпасов и оружия. Однако помощь в Конгрессе США была заморожена и в будущем Киев может иметь дело с Трампом.

Ранее Трамп написал в своих соцсетях, что доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем «подонкам», работающим в американской разведке. После этого Дональд Трамп поинтересовался у читателей, кого бы они выбрали: Путина или этих офицеров, передает MK.RU.

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То, что бывший президент США Дональд Трамп является поклонником РФ — полная чушь. Об этом заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов. «Сказать, что [Трамп] и Республиканская партия являются поклонниками Российской Федерации, — это полная чушь», — сказал Буданов в ходе интервью CNN. Он также напомнил, что Украина отчаянно нуждается в большем количестве боеприпасов и оружия. Однако помощь в Конгрессе США была заморожена и в будущем Киев может иметь дело с Трампом. Ранее Трамп написал в своих соцсетях, что доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем «подонкам», работающим в американской разведке. После этого Дональд Трамп поинтересовался у читателей, кого бы они выбрали: Путина или этих офицеров, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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