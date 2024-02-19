Путин ответил на популярный нарратив Запада

Путин на встрече с Развожаевым отметил бесстрашие жителей Севастополя

19 февраля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Губернатор Севастополя Развожаев на встрече с Путиным (на фото) заявил о росте населения города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несмотря на регулярные обстрелы города, количество жителей Севастополя не сокращается, а растет, рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава города Михаил Развожаев. Эксперты считают, что два политика озвучили эту информацию на публичной части встречи, ориентируясь сразу на несколько аудиторий как в России, так и за границей. «Сегодня 561 тысяч человек зарегистрировано в городе, то есть постоянно растет, несмотря на сегодняшние события. В прессе иногда их преподносят как очень страшные и опасные, тем не менее люди не покидают Севастополь», — доложил Развожаев. На официальном сайте администрации Севастополя указано, что по данным Всекрымской переписи 2014 года, в городе проживало 395 тысяч человек. На вопрос президента о том, не страшно ли жителям Севастополя, Развожаев ответил, что жители города «люди мало боящиеся». В подтверждение тому, глава государства подтвердил: севастопольцев «не запугаешь». Губернатор согласился: по этой причине «никто не уезжает». В городе уникальная ситуация с безработицей — она ниже не только севастопольской образца 2022-года (на 1,4%), но и общероссийской (на 0,4%), и составляет 2,6%. Индекс промышленного производства прогнозировался в 107%, но уже зафиксирован на уровне 111%. Михаил Развожаев подробно отчитался о строительстве спортивных комплексов, детских садов, поликлиники, газопроводов, закладке виноградников и нового парка на 15 гектаров. А после пригласил президента отметить 9 мая 80-летие освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Формат и содержание публичной части встречи губернатора и президента являются ответом на западные заявления о необходимости возвращения России к границам 1991 года, считает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. Этот нарратив вновь популярен на Западе и получил свое развитие в конце прошлой недели на очередной Мюнхенской конференции по безопасности, где делались громкие заявления об опасности России и звучали призывы активнее поддерживать Украину. «В воспаленных мозгах наших геополитических „партнеров“ мысль о том, что Крым не российский, она по-прежнему жива. Хотят они и Крым вернуть Украине, новые регионы, которые в ходе СВО присоединились к России, — напомнил Поляков. — Это [встреча] — недвусмысленный сигнал, что не только президент, не только губернатор, но и жители Севастополя, Крыма даже не подразумевают о том, что такая история вообще возможна. Крым был, есть и будет российский. Жители Крыма и Севастополя совершенно спокойно смотрят в светлое будущее, ничего не боятся и строят свою жизнь в соответствии со своими планами, без оглядки на какие-то коварные планы наших недругов». Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев также считает, что подан очередной публичный сигнал Путина о том, что ни о каком «возвращении» речи не может быть. Говоря о стойкости жителей Севастополя и нежелании покидать город эксперт отмечает, что жители Севастополя — большие патриоты своей территории, а сам город — самый солнечный на полуострове, в «котором хочется жить». «Севастополь, как город Воинской славы, широко известен. Но Севастополь — это еще прекрасный курортный город, удобная инфраструктура, это много разных плюсов для тех, кто мечтал бы жить у моря», — добавил он. Поэтому из Севастополя планируют сделать «жемчужину Черного моря», продолжает эксперт. Для этого туда приезжали рестораторы, многие инвесторы. Однако сейчас некоторые планы «поставлены на паузу». В связи с этим поддержка главы государства здесь важна. «Надо поддержать жителей Севастополя, показав, что президент считает развитие города приоритетом и готов оказывать содействие губернатору и органам местной власти, чтобы искать новые драйверы развития, повышать эффективность и качество управления, наращивать комфортность», — добавил он. По мнению Калачева, еще один посыл, который может быть скрыт за встречей Путина и Развожаева — «камень в огород релокантов». «Это пример патриотизма тем, кто покидает страну, бегут из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, а севастопольцы, в то же время, остаются на месте и никто никуда не уезжает. Действительно, до сих пор есть беспокойство, по поводу того, что значительная часть населения, кто-то уехал, а кто-то на чемоданах сидит. Надо показать примеры стойкости и мужества», — пояснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на регулярные обстрелы города, количество жителей Севастополя не сокращается, а растет, рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава города Михаил Развожаев. Эксперты считают, что два политика озвучили эту информацию на публичной части встречи, ориентируясь сразу на несколько аудиторий как в России, так и за границей. «Сегодня 561 тысяч человек зарегистрировано в городе, то есть постоянно растет, несмотря на сегодняшние события. В прессе иногда их преподносят как очень страшные и опасные, тем не менее люди не покидают Севастополь», — доложил Развожаев. На официальном сайте администрации Севастополя указано, что по данным Всекрымской переписи 2014 года, в городе проживало 395 тысяч человек. На вопрос президента о том, не страшно ли жителям Севастополя, Развожаев ответил, что жители города «люди мало боящиеся». В подтверждение тому, глава государства подтвердил: севастопольцев «не запугаешь». Губернатор согласился: по этой причине «никто не уезжает». В городе уникальная ситуация с безработицей — она ниже не только севастопольской образца 2022-года (на 1,4%), но и общероссийской (на 0,4%), и составляет 2,6%. Индекс промышленного производства прогнозировался в 107%, но уже зафиксирован на уровне 111%. Михаил Развожаев подробно отчитался о строительстве спортивных комплексов, детских садов, поликлиники, газопроводов, закладке виноградников и нового парка на 15 гектаров. А после пригласил президента отметить 9 мая 80-летие освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Формат и содержание публичной части встречи губернатора и президента являются ответом на западные заявления о необходимости возвращения России к границам 1991 года, считает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. Этот нарратив вновь популярен на Западе и получил свое развитие в конце прошлой недели на очередной Мюнхенской конференции по безопасности, где делались громкие заявления об опасности России и звучали призывы активнее поддерживать Украину. «В воспаленных мозгах наших геополитических „партнеров“ мысль о том, что Крым не российский, она по-прежнему жива. Хотят они и Крым вернуть Украине, новые регионы, которые в ходе СВО присоединились к России, — напомнил Поляков. — Это [встреча] — недвусмысленный сигнал, что не только президент, не только губернатор, но и жители Севастополя, Крыма даже не подразумевают о том, что такая история вообще возможна. Крым был, есть и будет российский. Жители Крыма и Севастополя совершенно спокойно смотрят в светлое будущее, ничего не боятся и строят свою жизнь в соответствии со своими планами, без оглядки на какие-то коварные планы наших недругов». Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев также считает, что подан очередной публичный сигнал Путина о том, что ни о каком «возвращении» речи не может быть. Говоря о стойкости жителей Севастополя и нежелании покидать город эксперт отмечает, что жители Севастополя — большие патриоты своей территории, а сам город — самый солнечный на полуострове, в «котором хочется жить». «Севастополь, как город Воинской славы, широко известен. Но Севастополь — это еще прекрасный курортный город, удобная инфраструктура, это много разных плюсов для тех, кто мечтал бы жить у моря», — добавил он. Поэтому из Севастополя планируют сделать «жемчужину Черного моря», продолжает эксперт. Для этого туда приезжали рестораторы, многие инвесторы. Однако сейчас некоторые планы «поставлены на паузу». В связи с этим поддержка главы государства здесь важна. «Надо поддержать жителей Севастополя, показав, что президент считает развитие города приоритетом и готов оказывать содействие губернатору и органам местной власти, чтобы искать новые драйверы развития, повышать эффективность и качество управления, наращивать комфортность», — добавил он. По мнению Калачева, еще один посыл, который может быть скрыт за встречей Путина и Развожаева — «камень в огород релокантов». «Это пример патриотизма тем, кто покидает страну, бегут из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, а севастопольцы, в то же время, остаются на месте и никто никуда не уезжает. Действительно, до сих пор есть беспокойство, по поводу того, что значительная часть населения, кто-то уехал, а кто-то на чемоданах сидит. Надо показать примеры стойкости и мужества», — пояснил эксперт.