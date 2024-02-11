В Карелии нашли черные ящики рухнувшего Ми-8

Обнаружены «черные ящики» вертолета Ми-8, разбившегося 4 февраля в Карелии. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«Оба „черных ящика“, бортовой речевой самописец и прибор регистрации полетов, демонтированы водолазами в хвостовой части вертолета», — заявил представитель спецслужб в беседе с РИА Новости. По его словам, приборы в удовлетворительном состоянии.
Вертолет Ми-8 потерпел крушение 4 февраля. Он летел с Петрозаводска в Вытегру. Затем он пропал с радаров. Обломки нашли на дне Онежского озера. Их вытащили только 10 февраля. Следователи осмотрели самолет Ми-8, были обнаружены тела все трех пилотов.
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