В Карелии нашли черные ящики рухнувшего Ми-8

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Со дна Онежского озера подняли черные ящики потерпевшего крушение Ми-8 Фото:

Обнаружены «черные ящики» вертолета Ми-8, разбившегося 4 февраля в Карелии. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«Оба „черных ящика“, бортовой речевой самописец и прибор регистрации полетов, демонтированы водолазами в хвостовой части вертолета», — заявил представитель спецслужб в беседе с РИА Новости. По его словам, приборы в удовлетворительном состоянии.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение 4 февраля. Он летел с Петрозаводска в Вытегру. Затем он пропал с радаров. Обломки нашли на дне Онежского озера. Их вытащили только 10 февраля. Следователи осмотрели самолет Ми-8, были обнаружены тела все трех пилотов.

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Обнаружены «черные ящики» вертолета Ми-8, разбившегося 4 февраля в Карелии. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил представитель экстренных служб. «Оба „черных ящика“, бортовой речевой самописец и прибор регистрации полетов, демонтированы водолазами в хвостовой части вертолета», — заявил представитель спецслужб в беседе с РИА Новости. По его словам, приборы в удовлетворительном состоянии. Вертолет Ми-8 потерпел крушение 4 февраля. Он летел с Петрозаводска в Вытегру. Затем он пропал с радаров. Обломки нашли на дне Онежского озера. Их вытащили только 10 февраля. Следователи осмотрели самолет Ми-8, были обнаружены тела все трех пилотов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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