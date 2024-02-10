СК: найдены тела всех погибших при крушении Ми-8 в Карелии

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Обнаружены тела всех трех пилотов, находившиеся в вертолете Ми-8 Фото:
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В Карелии с радаров пропал вертолет Ми-8: что известно к этому часу

Следственный комитет осмотрел самолет Ми-8, ранее вытащенного со дна озера после крушения в Карелии. На борту были обнаружены тела все трех пилотов.

«Следователем проведен осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолета, который потерпел крушение 4 февраля 2024 года в Республике Карелия. Обнаружены тела всех трех членов экипажа», — отмечает Следком в своем telegram-канале. Назначена медицинская экспертиза по факту крушения.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение 4 февраля, передает Pravda.ru. Он летел с Петрозаводска в Вытегру. Затем он пропал с радаров. Обломки были обнаружены на дне Онежского озера. Их вытащили только 10 февраля.

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Следственный комитет осмотрел самолет Ми-8, ранее вытащенного со дна озера после крушения в Карелии. На борту были обнаружены тела все трех пилотов. «Следователем проведен осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолета, который потерпел крушение 4 февраля 2024 года в Республике Карелия. Обнаружены тела всех трех членов экипажа», — отмечает Следком в своем telegram-канале. Назначена медицинская экспертиза по факту крушения. Вертолет Ми-8 потерпел крушение 4 февраля, передает Pravda.ru. Он летел с Петрозаводска в Вытегру. Затем он пропал с радаров. Обломки были обнаружены на дне Онежского озера. Их вытащили только 10 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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