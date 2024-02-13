Российский художник пригрозил уничтожить работы Пикассо и Рембрандта

14 февраля 2024 в 02:50 Размер текста - 17 +

Художник пригрозил уничтожить работы Пикассо и Уорхола в случае смерти Ассанжа Фото: Размик Закарян © URA.RU Произведения искусства стоимостью более 45 миллионов долларов, включая работы Пабло Пикассо, Рембрандта и Энди Уорхола, будут уничтожены, если основатель Wikileaks Джулиан Ассанж умрет в тюрьме. С такими угрозами выступил российский художник-концептуалист Андрей Молодкин, который живет во Франции. «С тех пор, как Джулиан Ассанж оказался в тюрьме, свобода выражения мнений, свобода слова, свобода информации начали все больше и больше подавляться. Сейчас у меня это чувство очень сильно», — приводит слова художника Sky News . 16 произведений искусства, по словам Молодкина, находятся в сейфе вместе с кислотой и катализатором и будут уничтожены, если Ассанж погибнет в тюрьме. Картины изначально были переданы в проект поддержки основателя Wikileaks владельцем художественной галереи в Милане Джампаоло Абондио. Коллекционер также поддержал Молодкина и готов пожертвовать своей коллекцией, чтобы обеспечить безопасность Ассанжу. Помимо работ уже перечисленных авторов, под угрозой оказались картины самого Молодкина, а также американцев Джаспера Джонса, Роберта Раушенберга, Джейка Чепмена, британки Сары Лукас, испанца Сантьяго Сьерры и итальянца Янниса Кунеллиса. Все это художники, работавшие в 20 веке и в наши дни. В январе 2024 года две картины Пабло Пикассо и Марка Шагала, украденные в 2010 году у израильского коллекционера, найдены в Антверпене. Были найдены полотна «Тете» Пикассо и «Человек в молитве» Шагала, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Произведения искусства стоимостью более 45 миллионов долларов, включая работы Пабло Пикассо, Рембрандта и Энди Уорхола, будут уничтожены, если основатель Wikileaks Джулиан Ассанж умрет в тюрьме. С такими угрозами выступил российский художник-концептуалист Андрей Молодкин, который живет во Франции. «С тех пор, как Джулиан Ассанж оказался в тюрьме, свобода выражения мнений, свобода слова, свобода информации начали все больше и больше подавляться. Сейчас у меня это чувство очень сильно», — приводит слова художника Sky News. 16 произведений искусства, по словам Молодкина, находятся в сейфе вместе с кислотой и катализатором и будут уничтожены, если Ассанж погибнет в тюрьме. Картины изначально были переданы в проект поддержки основателя Wikileaks владельцем художественной галереи в Милане Джампаоло Абондио. Коллекционер также поддержал Молодкина и готов пожертвовать своей коллекцией, чтобы обеспечить безопасность Ассанжу. Помимо работ уже перечисленных авторов, под угрозой оказались картины самого Молодкина, а также американцев Джаспера Джонса, Роберта Раушенберга, Джейка Чепмена, британки Сары Лукас, испанца Сантьяго Сьерры и итальянца Янниса Кунеллиса. Все это художники, работавшие в 20 веке и в наши дни. В январе 2024 года две картины Пабло Пикассо и Марка Шагала, украденные в 2010 году у израильского коллекционера, найдены в Антверпене. Были найдены полотна «Тете» Пикассо и «Человек в молитве» Шагала, пишет RT.