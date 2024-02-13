13 февраля 2024

Российский художник пригрозил уничтожить работы Пикассо и Рембрандта

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Выставка "Пабло Пикассо: художник среди поэтов" в галерее Синара Арт. Екатеринбург , галерея, выставка, галерея синара арт
Художник пригрозил уничтожить работы Пикассо и Уорхола в случае смерти Ассанжа Фото:

Произведения искусства стоимостью более 45 миллионов долларов, включая работы Пабло Пикассо, Рембрандта и Энди Уорхола, будут уничтожены, если основатель Wikileaks Джулиан Ассанж умрет в тюрьме. С такими угрозами выступил российский художник-концептуалист Андрей Молодкин, который живет во Франции.

«С тех пор, как Джулиан Ассанж оказался в тюрьме, свобода выражения мнений, свобода слова, свобода информации начали все больше и больше подавляться. Сейчас у меня это чувство очень сильно», — приводит слова художника Sky News. 16 произведений искусства, по словам Молодкина, находятся в сейфе вместе с кислотой и катализатором и будут уничтожены, если Ассанж погибнет в тюрьме.

Картины изначально были переданы в проект поддержки основателя Wikileaks владельцем художественной галереи в Милане Джампаоло Абондио. Коллекционер также поддержал Молодкина и готов пожертвовать своей коллекцией, чтобы обеспечить безопасность Ассанжу.

Помимо работ уже перечисленных авторов, под угрозой оказались картины самого Молодкина, а также американцев Джаспера Джонса, Роберта Раушенберга, Джейка Чепмена, британки Сары Лукас, испанца Сантьяго Сьерры и итальянца Янниса Кунеллиса. Все это художники, работавшие в 20 веке и в наши дни.

В январе 2024 года две картины Пабло Пикассо и Марка Шагала, украденные в 2010 году у израильского коллекционера, найдены в Антверпене. Были найдены полотна «Тете» Пикассо и «Человек в молитве» Шагала, пишет RT.

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Произведения искусства стоимостью более 45 миллионов долларов, включая работы Пабло Пикассо, Рембрандта и Энди Уорхола, будут уничтожены, если основатель Wikileaks Джулиан Ассанж умрет в тюрьме. С такими угрозами выступил российский художник-концептуалист Андрей Молодкин, который живет во Франции. «С тех пор, как Джулиан Ассанж оказался в тюрьме, свобода выражения мнений, свобода слова, свобода информации начали все больше и больше подавляться. Сейчас у меня это чувство очень сильно», — приводит слова художника Sky News. 16 произведений искусства, по словам Молодкина, находятся в сейфе вместе с кислотой и катализатором и будут уничтожены, если Ассанж погибнет в тюрьме. Картины изначально были переданы в проект поддержки основателя Wikileaks владельцем художественной галереи в Милане Джампаоло Абондио. Коллекционер также поддержал Молодкина и готов пожертвовать своей коллекцией, чтобы обеспечить безопасность Ассанжу. Помимо работ уже перечисленных авторов, под угрозой оказались картины самого Молодкина, а также американцев Джаспера Джонса, Роберта Раушенберга, Джейка Чепмена, британки Сары Лукас, испанца Сантьяго Сьерры и итальянца Янниса Кунеллиса. Все это художники, работавшие в 20 веке и в наши дни. В январе 2024 года две картины Пабло Пикассо и Марка Шагала, украденные в 2010 году у израильского коллекционера, найдены в Антверпене. Были найдены полотна «Тете» Пикассо и «Человек в молитве» Шагала, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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