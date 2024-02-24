Армия и оружие Кулеба отказался считать потерянные территории Украины важными 25 февраля 2024 в 03:24 Размер текста - 17 + Глава МИД Украины Кулеба: потери на земле не имеют стратегического значения Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери Вооруженных сил Украины на земле не имеют стратегического значения. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы понесли потери на земле, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности линии фронта», — видео с заявлением министра американскому телеканалу размещено в telegram-канале «Украина.ру». Кулеба признал отступление ВСУ по некоторым участкам фронта. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что при отступлении из Авдеевки ВСУ потеряли более двух тысяч человек. А также понесли серьезные потери в районе села Крынки. Потери Вооруженных сил Украины на земле не имеют стратегического значения. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы понесли потери на земле, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности линии фронта», — видео с заявлением министра американскому телеканалу размещено в telegram-канале «Украина.ру». Кулеба признал отступление ВСУ по некоторым участкам фронта. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что при отступлении из Авдеевки ВСУ потеряли более двух тысяч человек. А также понесли серьезные потери в районе села Крынки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям