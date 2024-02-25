Польские фермеры раскидали гвозди и шурупы на границе с Украиной

На границе с Украиной, устроившие забастовку польские фермеры, рассыпали гвозди и шурупы. Об этом сообщает в соцсети украинское издание «Страна.ua».
«На пункте пропуска „Рава-Русская — Гребенное“ польские фермеры, устроившие блокаду границы, рассыпали по всей дороге гвозди и шурупы. По словам очевидцев, это сделали именно поляки, которые проехали на пикапе по дороге», — сообщается в telegram-канале издания.
По мнению очевидцев, поляки сделали это, чтобы стоящие на границе водители из Украины пробили колеса и не смогли ехать дальше. На место происшествия прибыли правоохранители и сотрудники коммунальных служб.
Польские фермеры устроили забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной, перекрыв дорогу с протестом из-за ввоза украинского зерна. По их мнению, такое зерно представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих. Один из фермеров повесил на трактор баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину. В нем он просил лидера РФ «разобраться с Украиной и Брюсселем».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.