Украина потеряла 4 населенных пункта на фоне слов Зеленского о «неудачном наступлении» ВС РФ

Зеленский заявил о провале ВС РФ на фоне потерь четырех территорий Украины

26 февраля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

ВС РФ за последнее время смогли полностью освободить четыре населенных пункта в зоне СВО Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия провалила свое контрнаступление, которое начала в октябре прошлого года. Его слова прозвучали на фоне потерь Вооруженными силами Украины (ВСУ) ряда территорий, среди которых — крупный город Авдеевка. Его слова передает Reuters. За последнее время ВС РФ освободили четыре населенных пункта. «Их штурм, который начался 8 октября прошлого года, я считаю, не принес никаких результатов. Мы со своей стороны подготовим свой план и будем следовать ему», — заявил Владимир Зеленский журналистам в Киеве. Его слова передают Reuters. Для ВСУ потеря Авдеевки стало одной из наиболее крупных потерь за последнее время. До этого город не могли взять 10 лет, отмечал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Город был освобожден ВС РФ 17 февраля. Также Украина потеряла, Крынки, Ласточкино и Северное. ВС РФ также частично освободили Работино. Далее, после освобождения Авдеевки, ВС РФ начали брать близлежащие населенные пункты. Российские солдаты полностью освободили Ласточкино рядом с Авдеевкой 26 февраля. До этого ВСУ вышли из поселка Северное неподалеку, отмечали российские военкоры. Российские солдаты также достигают успеха и на других направлениях фронта. Они освободили южную часть Работино на запорожском направлении. В конце февраля 2024 года ВС РФ также окончательно зачистили Крынки от ВСУ, куда Украина направляла свои войска начиная с октября прошлого года. Зеленский также на фоне потерь своих территорий в 12 раз занизил потери ВСУ за время спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия провалила свое контрнаступление, которое начала в октябре прошлого года. Его слова прозвучали на фоне потерь Вооруженными силами Украины (ВСУ) ряда территорий, среди которых — крупный город Авдеевка. Его слова передает Reuters. За последнее время ВС РФ освободили четыре населенных пункта. «Их штурм, который начался 8 октября прошлого года, я считаю, не принес никаких результатов. Мы со своей стороны подготовим свой план и будем следовать ему», — заявил Владимир Зеленский журналистам в Киеве. Его слова передают Reuters. Для ВСУ потеря Авдеевки стало одной из наиболее крупных потерь за последнее время. До этого город не могли взять 10 лет, отмечал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Город был освобожден ВС РФ 17 февраля. Также Украина потеряла, Крынки, Ласточкино и Северное. ВС РФ также частично освободили Работино. Далее, после освобождения Авдеевки, ВС РФ начали брать близлежащие населенные пункты. Российские солдаты полностью освободили Ласточкино рядом с Авдеевкой 26 февраля. До этого ВСУ вышли из поселка Северное неподалеку, отмечали российские военкоры. Российские солдаты также достигают успеха и на других направлениях фронта. Они освободили южную часть Работино на запорожском направлении. В конце февраля 2024 года ВС РФ также окончательно зачистили Крынки от ВСУ, куда Украина направляла свои войска начиная с октября прошлого года. Зеленский также на фоне потерь своих территорий в 12 раз занизил потери ВСУ за время спецоперации.