Путин назначил нового начальника УФСИН в Чеченской Республике

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Путин назначил Адаева начальником УФСИН России по Чечне
Путин назначил Адаева начальником УФСИН России по Чечне

Президент РФ Владимир Путин своим приказом назначил Ахмеда Адаева на должность начальника УФСИН России по Чеченской Республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, при этом он поздравил Адаева с новой должностью. Ранее он руководил ОСН «Грозный».

«Указом Президента России от 29 февраля 2024 года за номером 147 мой дорогой брат Ахмед Адаев утвержден в должности начальника УФСИН России по Чеченской Республике», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также выразил уверенность в том, что Адаев оправдает доверие Путина на новой должности.

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Президент РФ Владимир Путин своим приказом назначил Ахмеда Адаева на должность начальника УФСИН России по Чеченской Республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, при этом он поздравил Адаева с новой должностью. Ранее он руководил ОСН «Грозный». «Указом Президента России от 29 февраля 2024 года за номером 147 мой дорогой брат Ахмед Адаев утвержден в должности начальника УФСИН России по Чеченской Республике», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также выразил уверенность в том, что Адаев оправдает доверие Путина на новой должности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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