Mash: ВСУ пытались атаковать Крымский мост крылатыми ракетами Storm Shadow

ВСУ были замечены в попытке атаковать Крымский мост крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом пишет telegram-канал Mash.
«ВСУ попытались атаковать Крымский мост комбинированным ударом крылатыми ракетами — британскими Storm Shadow и американскими ракетами-приманками ADM-160 MALD», — сообщает Mash. Российскими ПВО были сбиты как минимум 12 ракет. По данным канала, небольшое количество осколков упало на взлетно-посадочную полосу аэропорта Бельбек, жертв и разрушений нет.
Над Крымским мостом выпущена дымовая завеса, дым отмечен в районе Севастопольской и Южной бухт. Губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что движение по мосту временно перекрыто.
Аналогичную информацию о готовящихся атаках на Крымский мост предоставляли «Военкоры Русский Весны» в своем telegram-канале. По их информации, Киев нанес удар по мосту натовскими крылатыми ракетами Storm Shadow (SCALP-EG) и дронами-камикадзе.
Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Развожаев отметил, что в ргеионе работает ПВО и все службы приведены в состояние боевой готовности.
URA.RU отправило запрос Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.