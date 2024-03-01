Mash: ВСУ пытались атаковать Крымский мост крылатыми ракетами Storm Shadow

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файл, ракета, Storm Shadow
В атаке на Крымский мост ВСУ использовала ракеты Storm Shadow и ракеты-приманки ADM-160 MALD, пишут военкоры Фото:

ВСУ были замечены в попытке атаковать Крымский мост крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом пишет telegram-канал Mash.

«ВСУ попытались атаковать Крымский мост комбинированным ударом крылатыми ракетами — британскими Storm Shadow и американскими ракетами-приманками ADM-160 MALD», — сообщает Mash. Российскими ПВО были сбиты как минимум 12 ракет. По данным канала, небольшое количество осколков упало на взлетно-посадочную полосу аэропорта Бельбек, жертв и разрушений нет.

Над Крымским мостом выпущена дымовая завеса, дым отмечен в районе Севастопольской и Южной бухт. Губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что движение по мосту временно перекрыто.

Аналогичную информацию о готовящихся атаках на Крымский мост предоставляли «Военкоры Русский Весны» в своем telegram-канале. По их информации, Киев нанес удар по мосту натовскими крылатыми ракетами Storm Shadow (SCALP-EG) и дронами-камикадзе.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Развожаев отметил, что в ргеионе работает ПВО и все службы приведены в состояние боевой готовности.

URA.RU отправило запрос Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.

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ВСУ были замечены в попытке атаковать Крымский мост крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом пишет telegram-канал Mash. «ВСУ попытались атаковать Крымский мост комбинированным ударом крылатыми ракетами — британскими Storm Shadow и американскими ракетами-приманками ADM-160 MALD», — сообщает Mash. Российскими ПВО были сбиты как минимум 12 ракет. По данным канала, небольшое количество осколков упало на взлетно-посадочную полосу аэропорта Бельбек, жертв и разрушений нет. Над Крымским мостом выпущена дымовая завеса, дым отмечен в районе Севастопольской и Южной бухт. Губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что движение по мосту временно перекрыто. Аналогичную информацию о готовящихся атаках на Крымский мост предоставляли «Военкоры Русский Весны» в своем telegram-канале. По их информации, Киев нанес удар по мосту натовскими крылатыми ракетами Storm Shadow (SCALP-EG) и дронами-камикадзе. Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Развожаев отметил, что в ргеионе работает ПВО и все службы приведены в состояние боевой готовности. URA.RU отправило запрос Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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