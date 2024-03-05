Эксперт «Валдая»: внедрение ИИ не вытеснит человека из военной сферы

06 марта 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Чеков заявил, что мир «нашел определенный предел» традиционного развития эффективности различных видов вооружений Фото: Георгий Бергал © URA.RU Человеческое участие останется важной составляющей в военной сфере, несмотря на развитие искусственного интеллекта в отрасли. Об этом в рамках сессии «Технологическое развитие как вызов и возможность» заявил старший научный сотрудник Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Александр Чеков. «Человек не будет исключен из военных процессов на фоне развития искусственного интеллекта. Он останется важной точкой принятия решений, но его роль в текущем управлении, решении боевых задач, особенно на тактическом уровне, будет сильно сокращаться», — сказал Александр Чеков на сессии в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Его слова передает корреспондент URA.RU. Эксперт пояснил, что сегодня мир «нашел определенный предел» традиционного развития эффективности различных видов вооружений. По его словам, «сколько не оттачивай» корпус авиабомбы — она не станет более точной. Но если оснастить ее управляемым модулем — открываются новые возможности для дальнейшего развития. Он предположил, что будущее развитие вооружения будет проходить за счет интеллектуализации. «Например, американский стратегический бомбардировщик B-52 до сих пор находится на вооружении американских военно-воздушных сил. Они только не планируют его списывать, США ведут активную программу по его модернизации, изготовлению новой версии, которая будет основана на активном интеллектуальном компоненте. Это говорит о том, что было изобретено 70-80 лет назад, все еще позволяет сохранить свою актуальность в случае применения цифровых технологий», — резюмировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человеческое участие останется важной составляющей в военной сфере, несмотря на развитие искусственного интеллекта в отрасли. Об этом в рамках сессии «Технологическое развитие как вызов и возможность» заявил старший научный сотрудник Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Александр Чеков. «Человек не будет исключен из военных процессов на фоне развития искусственного интеллекта. Он останется важной точкой принятия решений, но его роль в текущем управлении, решении боевых задач, особенно на тактическом уровне, будет сильно сокращаться», — сказал Александр Чеков на сессии в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Его слова передает корреспондент URA.RU. Эксперт пояснил, что сегодня мир «нашел определенный предел» традиционного развития эффективности различных видов вооружений. По его словам, «сколько не оттачивай» корпус авиабомбы — она не станет более точной. Но если оснастить ее управляемым модулем — открываются новые возможности для дальнейшего развития. Он предположил, что будущее развитие вооружения будет проходить за счет интеллектуализации. «Например, американский стратегический бомбардировщик B-52 до сих пор находится на вооружении американских военно-воздушных сил. Они только не планируют его списывать, США ведут активную программу по его модернизации, изготовлению новой версии, которая будет основана на активном интеллектуальном компоненте. Это говорит о том, что было изобретено 70-80 лет назад, все еще позволяет сохранить свою актуальность в случае применения цифровых технологий», — резюмировал он.