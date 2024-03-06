SCMP: Китай отправил посла в ЕС со специальной миссией по Украине

SCMP: КНР оценит свою роль посредника в украинском конфликте

06 марта 2024 в 08:59 Размер текста - 17 +

Киев не исключает участие Китая в мирных переговорах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецпредставитель Китая Ли Хуэй в рамках своего турне по европейским столицам рассмотрит перспективы Пекина в качестве посредника в разрешении конфликта между РФ и Украиной. Об этом сообщила газета South China Morning Post. «И во время нынешней поездки Ли Хуэя <…> ожидается, что он „прощупает почву“ на предмет того, как изменился взгляд Европы на ситуацию, и предоставит ли это Пекину возможность выступить посредником на мирных переговорах», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Украина намного серьезнее рассматривает потенциальную роль Китая, чем западные страны. Ранее пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявил, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в марте отправится в дипломатическое турне для продвижения инициативы, передает телеканал 360. В МИД Китая после встречи глав министерств иностранных дел КНР и Украины в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сообщили, что конфликт должен быть решен при помощи переговоров.

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй в рамках своего турне по европейским столицам рассмотрит перспективы Пекина в качестве посредника в разрешении конфликта между РФ и Украиной. Об этом сообщила газета South China Morning Post. «И во время нынешней поездки Ли Хуэя <…> ожидается, что он „прощупает почву“ на предмет того, как изменился взгляд Европы на ситуацию, и предоставит ли это Пекину возможность выступить посредником на мирных переговорах», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Украина намного серьезнее рассматривает потенциальную роль Китая, чем западные страны. Ранее пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявил, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в марте отправится в дипломатическое турне для продвижения инициативы, передает телеканал 360. В МИД Китая после встречи глав министерств иностранных дел КНР и Украины в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сообщили, что конфликт должен быть решен при помощи переговоров.