SCMP: Китай отправил посла в ЕС со специальной миссией по Украине

SCMP: КНР оценит свою роль посредника в украинском конфликте
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Судейская коллегия. Курган, депутат, чиновник, дипломат, папка с документами
Киев не исключает участие Китая в мирных переговорах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй в рамках своего турне по европейским столицам рассмотрит перспективы Пекина в качестве посредника в разрешении конфликта между РФ и Украиной. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

«И во время нынешней поездки Ли Хуэя <…> ожидается, что он „прощупает почву“ на предмет того, как изменился взгляд Европы на ситуацию, и предоставит ли это Пекину возможность выступить посредником на мирных переговорах», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Украина намного серьезнее рассматривает потенциальную роль Китая, чем западные страны.

Ранее пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявил, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в марте отправится в дипломатическое турне для продвижения инициативы, передает телеканал 360. В МИД Китая после встречи глав министерств иностранных дел КНР и Украины в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сообщили, что конфликт должен быть решен при помощи переговоров.

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Спецпредставитель Китая Ли Хуэй в рамках своего турне по европейским столицам рассмотрит перспективы Пекина в качестве посредника в разрешении конфликта между РФ и Украиной. Об этом сообщила газета South China Morning Post. «И во время нынешней поездки Ли Хуэя <…> ожидается, что он „прощупает почву“ на предмет того, как изменился взгляд Европы на ситуацию, и предоставит ли это Пекину возможность выступить посредником на мирных переговорах», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Украина намного серьезнее рассматривает потенциальную роль Китая, чем западные страны. Ранее пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявил, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в марте отправится в дипломатическое турне для продвижения инициативы, передает телеканал 360. В МИД Китая после встречи глав министерств иностранных дел КНР и Украины в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сообщили, что конфликт должен быть решен при помощи переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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