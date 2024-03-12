12 марта 2024

Зеленский признал ответственность за атаки на регионы РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон. stock, бпла, беспилотник, пульт,  дрон,  stock
Зеленский заявил, что РФ почувствует потери от ударов дронов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский взял на себя ответственность за массированную атаку на российские регионы 12 марта. Об этом украинский лидер заявил в соцсети.

«Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно», — написал в своем telegram-канале Зеленский.

Он добавил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский предоставил отчет о военных действиях на поле боя, результатах разведки, а также о достижениях дронов ВСУ. Сам главком сейчас находится на фронте.

ВСУ 12 марта попытались 25 раз атаковать девять регионов России. Украинские дроны были уничтожены над Ленинградской, Московской, Брянской, Курской, Орловской, Белгородской и Тульской областями. Помимо этого, в результате взрыва БПЛА в Шебекино были повреждены окна в двух многоквартирных домах, а в Нижегородской области один из беспилотных летательных аппаратов атаковал нефтеперерабатывающее предприятие. В Воронеже также перехватили украинский беспилотник.

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Президент Украины Владимир Зеленский взял на себя ответственность за массированную атаку на российские регионы 12 марта. Об этом украинский лидер заявил в соцсети. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно», — написал в своем telegram-канале Зеленский. Он добавил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский предоставил отчет о военных действиях на поле боя, результатах разведки, а также о достижениях дронов ВСУ. Сам главком сейчас находится на фронте. ВСУ 12 марта попытались 25 раз атаковать девять регионов России. Украинские дроны были уничтожены над Ленинградской, Московской, Брянской, Курской, Орловской, Белгородской и Тульской областями. Помимо этого, в результате взрыва БПЛА в Шебекино были повреждены окна в двух многоквартирных домах, а в Нижегородской области один из беспилотных летательных аппаратов атаковал нефтеперерабатывающее предприятие. В Воронеже также перехватили украинский беспилотник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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