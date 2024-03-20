Киркоров рассказал о попытках заработать на жизнь на улице

Эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал, что 40 лет назад выступал на Арбате. По его словам, таким образом он зарабатывал себе на жизнь.
«Я когда-то тоже выступал на Арбате, немножко зарабатывал, но это было 40 лет назад. Как-то надо было зарабатывать себе на жизнь», — сказал Киркоров корреспондентам, передает NEWS.ru. Он также отметил, что никогда не просил помощи у родителей и был самостоятельным, поскольку для него это было важно.
Ранее Киркоров проголосовал в первый день президентских выборов в стране вместе со своим отцом Бедросом. На избирательном участке он еще раз прокомментировал свой визит на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой, вспомнив про «распахнутую дверь».
Эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал, что 40 лет назад выступал на Арбате. По его словам, таким образом он зарабатывал себе на жизнь. «Я когда-то тоже выступал на Арбате, немножко зарабатывал, но это было 40 лет назад. Как-то надо было зарабатывать себе на жизнь», — сказал Киркоров корреспондентам, передает NEWS.ru. Он также отметил, что никогда не просил помощи у родителей и был самостоятельным, поскольку для него это было важно. Ранее Киркоров проголосовал в первый день президентских выборов в стране вместе со своим отцом Бедросом. На избирательном участке он еще раз прокомментировал свой визит на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой, вспомнив про «распахнутую дверь».