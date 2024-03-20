Киркоров рассказал о попытках заработать на жизнь на улице

Киркоров рассказал о попытках зарабатывать на жизнь на улице

20 марта 2024 в 08:41 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров рассказал, что никогда не просил помощи у родителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал, что 40 лет назад выступал на Арбате. По его словам, таким образом он зарабатывал себе на жизнь. «Я когда-то тоже выступал на Арбате, немножко зарабатывал, но это было 40 лет назад. Как-то надо было зарабатывать себе на жизнь», — сказал Киркоров корреспондентам, передает NEWS.ru . Он также отметил, что никогда не просил помощи у родителей и был самостоятельным, поскольку для него это было важно. Ранее Киркоров проголосовал в первый день президентских выборов в стране вместе со своим отцом Бедросом. На избирательном участке он еще раз прокомментировал свой визит на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой, вспомнив про «распахнутую дверь». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал, что 40 лет назад выступал на Арбате. По его словам, таким образом он зарабатывал себе на жизнь. «Я когда-то тоже выступал на Арбате, немножко зарабатывал, но это было 40 лет назад. Как-то надо было зарабатывать себе на жизнь», — сказал Киркоров корреспондентам, передает NEWS.ru. Он также отметил, что никогда не просил помощи у родителей и был самостоятельным, поскольку для него это было важно. Ранее Киркоров проголосовал в первый день президентских выборов в стране вместе со своим отцом Бедросом. На избирательном участке он еще раз прокомментировал свой визит на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой, вспомнив про «распахнутую дверь».