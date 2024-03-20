Киркоров рассказал о попытках заработать на жизнь на улице

Киркоров рассказал о попытках зарабатывать на жизнь на улице
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров рассказал, что никогда не просил помощи у родителей Фото:

Эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал, что 40 лет назад выступал на Арбате. По его словам, таким образом он зарабатывал себе на жизнь.

«Я когда-то тоже выступал на Арбате, немножко зарабатывал, но это было 40 лет назад. Как-то надо было зарабатывать себе на жизнь», — сказал Киркоров корреспондентам, передает NEWS.ru. Он также отметил, что никогда не просил помощи у родителей и был самостоятельным, поскольку для него это было важно.

Ранее Киркоров проголосовал в первый день президентских выборов в стране вместе со своим отцом Бедросом. На избирательном участке он еще раз прокомментировал свой визит на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой, вспомнив про «распахнутую дверь».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал, что 40 лет назад выступал на Арбате. По его словам, таким образом он зарабатывал себе на жизнь. «Я когда-то тоже выступал на Арбате, немножко зарабатывал, но это было 40 лет назад. Как-то надо было зарабатывать себе на жизнь», — сказал Киркоров корреспондентам, передает NEWS.ru. Он также отметил, что никогда не просил помощи у родителей и был самостоятельным, поскольку для него это было важно. Ранее Киркоров проголосовал в первый день президентских выборов в стране вместе со своим отцом Бедросом. На избирательном участке он еще раз прокомментировал свой визит на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой, вспомнив про «распахнутую дверь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...