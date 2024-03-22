Глава «Роскосмоса» объяснил Лукашенко, почему не запустили корабль «Союз МС-25»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов обсудили отмену запуска космического корабля «Союз МС-25». Ранее на это ракете к Международной космической станции (МКС) должна была полететь первая женщина-космонавтка из Белоруссии Марина Василевская.
«Лукашенко обсудил с главой „Роскосмоса“ отмену пуска ракеты», — передает РИА Новости. Отмечается, что на этой ракете к Международной космической станции должна была полететь космонавтка Марина Василевская.
Борисов заявил Лукашенко, что на данный момент все неполадки с пуском космического корабля устранены. По его словам, 23 марта все пройдет в штатном режиме. В свою очередь, заключение государственной комиссии будет готово 22 марта, передает
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