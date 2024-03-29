Минобороны подтвердило уничтожение 15 «Вампиров» над Белгородской областью

Ночью 29 марта в Белгородской области работали ПВО
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Министерство обороны РФ подтвердило, что ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Ранее об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков.
«Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью», —
В связи с обстрелами в Белгороде объявляли ракетную опасность. По данным мэра столицы Валентина Демидова, из-за обстрелов были повреждены 17 жилых домов, выбиты или треснули окна в 37 квартирах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.