Минобороны подтвердило уничтожение 15 «Вампиров» над Белгородской областью

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Ночью 29 марта в Белгородской области работали ПВО Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Министерство обороны РФ подтвердило, что ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Ранее об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

«Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве. ВСУ пытались атаковать Белгородскую область ночью 29 марта.

В связи с обстрелами в Белгороде объявляли ракетную опасность. По данным мэра столицы Валентина Демидова, из-за обстрелов были повреждены 17 жилых домов, выбиты или треснули окна в 37 квартирах.

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Министерство обороны РФ подтвердило, что ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Ранее об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков. «Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве. ВСУ пытались атаковать Белгородскую область ночью 29 марта. В связи с обстрелами в Белгороде объявляли ракетную опасность. По данным мэра столицы Валентина Демидова, из-за обстрелов были повреждены 17 жилых домов, выбиты или треснули окна в 37 квартирах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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