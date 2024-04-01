Американский наемник сообщил об изменении отношения ВСУ к российским бойцам

Business Insider: ВСУ не стреляют по российской армии из-за снарядного голода

01 апреля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

ВСУ отчаянно нуждаются в артиллерии и боеприпасах, рассказал американский наемник Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ВСУ перестали обстреливать небольшие группы российских военных из-за снарядного голода. Об этом рассказал американский наемник, служащий в рядах украинской армии, газете Business Insider. «Если группа была достаточно маленькой, чтобы атаковать, то украинцы оценивали это и говорили: ну, это всего лишь два или три парня, может быть, четыре, действительно ли это стоит артиллерийского выстрела или одного минометного снаряда?» — передает слова наемника газета . Он добавил, что украинские солдаты отчаянно нуждаются в артиллерии и боеприпасах. По его словам, ВСУ не волнует приобретение более дорогого оборудования, такого как танки, потому что это не то, что им нужно больше всего. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ испытывают дефицит артиллерийских боеприпасов и других вооружений. Кроме того, как он отметил, украинская армия оказалась под натиском превосходящих сил РФ, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие ВСУ перестали обстреливать небольшие группы российских военных из-за снарядного голода. Об этом рассказал американский наемник, служащий в рядах украинской армии, газете Business Insider. «Если группа была достаточно маленькой, чтобы атаковать, то украинцы оценивали это и говорили: ну, это всего лишь два или три парня, может быть, четыре, действительно ли это стоит артиллерийского выстрела или одного минометного снаряда?» — передает слова наемника газета. Он добавил, что украинские солдаты отчаянно нуждаются в артиллерии и боеприпасах. По его словам, ВСУ не волнует приобретение более дорогого оборудования, такого как танки, потому что это не то, что им нужно больше всего. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ испытывают дефицит артиллерийских боеприпасов и других вооружений. Кроме того, как он отметил, украинская армия оказалась под натиском превосходящих сил РФ, передает телеканал 360.