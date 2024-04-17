Wildberries поможет пострадавшим от паводка в Оренбургской области

17 апреля 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Маркетплейс Wildberries предоставит пострадавшим от паводка в Оренбургской области гигиенические товары первой необходимости. Об этом сообщили в компании. «Понимаем, что сейчас жителям региона как никогда нужна любая помощь, и мы не можем остаться в стороне. Совместно с нашим партнером — компанией Synergetic — мы предоставим гигиенические товары первой необходимости для пострадавших от паводка жителей», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости. Уточняется, что ведется активная работа с менеджерами и партнерами, чтобы клиенты быстрее получили свои заказы. Паводок в Оренбургской области начался 5 апреля. На данный момент в Оренбурге затоплены свыше 11 200 приусадебных участков и 6,5 тысячи домов. Десять поселков, шесть микрорайонов города, коллективные сады и село Краснохолм оказались в зоне подтопления. Министр МЧС РФ Александр Куренков заявил, что материальную помощь получили 30 тысяч человек.