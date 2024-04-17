17 апреля 2024

Wildberries поможет пострадавшим от паводка в Оренбургской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Wildberries отправит пострадавшим гигиенические товары Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Маркетплейс Wildberries предоставит пострадавшим от паводка в Оренбургской области гигиенические товары первой необходимости. Об этом сообщили в компании.

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«Понимаем, что сейчас жителям региона как никогда нужна любая помощь, и мы не можем остаться в стороне. Совместно с нашим партнером — компанией Synergetic — мы предоставим гигиенические товары первой необходимости для пострадавших от паводка жителей», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости. Уточняется, что ведется активная работа с менеджерами и партнерами, чтобы клиенты быстрее получили свои заказы.

Паводок в Оренбургской области начался 5 апреля. На данный момент в Оренбурге затоплены свыше 11 200 приусадебных участков и 6,5 тысячи домов. Десять поселков, шесть микрорайонов города, коллективные сады и село Краснохолм оказались в зоне подтопления. Министр МЧС РФ Александр Куренков заявил, что материальную помощь получили 30 тысяч человек.

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Маркетплейс Wildberries предоставит пострадавшим от паводка в Оренбургской области гигиенические товары первой необходимости. Об этом сообщили в компании. «Понимаем, что сейчас жителям региона как никогда нужна любая помощь, и мы не можем остаться в стороне. Совместно с нашим партнером — компанией Synergetic — мы предоставим гигиенические товары первой необходимости для пострадавших от паводка жителей», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости. Уточняется, что ведется активная работа с менеджерами и партнерами, чтобы клиенты быстрее получили свои заказы. Паводок в Оренбургской области начался 5 апреля. На данный момент в Оренбурге затоплены свыше 11 200 приусадебных участков и 6,5 тысячи домов. Десять поселков, шесть микрорайонов города, коллективные сады и село Краснохолм оказались в зоне подтопления. Министр МЧС РФ Александр Куренков заявил, что материальную помощь получили 30 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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