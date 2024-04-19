В Кубанской митрополии опровергли появление молитвы о топливе

19 апреля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

В Кубанской митрополии заявили, что молитвы о топливе у них нет (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях появилась информация, что в одном из храмов Краснодарского края появились молитвы о топливе. Однако это сообщение оказалось фейком. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в Кубанской митрополии в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации. В telegram-каналах появилось сообщение о том, что якобы в одном из храмов Краснодарского храма прихожане могут помолиться о падении цен на топливо, а также о защите нефтеперерабатывающих заводов от атак беспилотников. Однако в Кубанской митрополии опровергли данное сообщение: «В первый раз такое слышу. Молитва о топливе. О топливе! <…> Нет такого у нас, конечно», — сказал собеседник агентства. Ранее URA.RU уже опровергало фейки, связанные с церковью. Сообщалось, что якобы две женщины в Нальчике принесли в храм заминированную икону. Однако эта новость также оказалась слухом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В социальных сетях появилась информация, что в одном из храмов Краснодарского края появились молитвы о топливе. Однако это сообщение оказалось фейком. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в Кубанской митрополии в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации. В telegram-каналах появилось сообщение о том, что якобы в одном из храмов Краснодарского храма прихожане могут помолиться о падении цен на топливо, а также о защите нефтеперерабатывающих заводов от атак беспилотников. Однако в Кубанской митрополии опровергли данное сообщение: «В первый раз такое слышу. Молитва о топливе. О топливе! <…> Нет такого у нас, конечно», — сказал собеседник агентства. Ранее URA.RU уже опровергало фейки, связанные с церковью. Сообщалось, что якобы две женщины в Нальчике принесли в храм заминированную икону. Однако эта новость также оказалась слухом.