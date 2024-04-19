В Кубанской митрополии опровергли появление молитвы о топливе

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Рождество в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, церковные свечи, храм, церковь, за упокой, религия, православие
В Кубанской митрополии заявили, что молитвы о топливе у них нет (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В социальных сетях появилась информация, что в одном из храмов Краснодарского края появились молитвы о топливе. Однако это сообщение оказалось фейком. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в Кубанской митрополии в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации.

В telegram-каналах появилось сообщение о том, что якобы в одном из храмов Краснодарского храма прихожане могут помолиться о падении цен на топливо, а также о защите нефтеперерабатывающих заводов от атак беспилотников. Однако в Кубанской митрополии опровергли данное сообщение: «В первый раз такое слышу. Молитва о топливе. О топливе! <…> Нет такого у нас, конечно», — сказал собеседник агентства.

Ранее URA.RU уже опровергало фейки, связанные с церковью. Сообщалось, что якобы две женщины в Нальчике принесли в храм заминированную икону. Однако эта новость также оказалась слухом.

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В социальных сетях появилась информация, что в одном из храмов Краснодарского края появились молитвы о топливе. Однако это сообщение оказалось фейком. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в Кубанской митрополии в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации. В telegram-каналах появилось сообщение о том, что якобы в одном из храмов Краснодарского храма прихожане могут помолиться о падении цен на топливо, а также о защите нефтеперерабатывающих заводов от атак беспилотников. Однако в Кубанской митрополии опровергли данное сообщение: «В первый раз такое слышу. Молитва о топливе. О топливе! <…> Нет такого у нас, конечно», — сказал собеседник агентства. Ранее URA.RU уже опровергало фейки, связанные с церковью. Сообщалось, что якобы две женщины в Нальчике принесли в храм заминированную икону. Однако эта новость также оказалась слухом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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