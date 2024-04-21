Baza: жительница Орска обругала мэра из-за бездействия после паводка. Видео

Baza: жительница Орска набросилась на мэра из-за задержки выплат после паводка

21 апреля 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

Василий Козупица заявил, что принял все возражения в работу Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Жительница Орска пожаловалась мэру города Василию Козупицу. По ее словам, пострадавшие еще не получили выплаты, хотя несут большие убытки из-за наводнения. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Женщина пришла на встречу с главой Орска и с ходу перечислила все свои претензии: уже две недели у них нет воды и выплат, при этом до властей невозможно дозвониться», — говорится в материале. По словам женщины, ее муж погиб на спецоперации, а главу Орска заботят только свои проблемы. Новость по теме Покинувшие из-за паводка дома жители Орска будут получать по 10 тысяч в месяц После встречи Козупица заявил, что принял все вопросы и пожелания в работу. Недовольство высказали и другие жители Орска. Они были возмущены, что сын мэра купил недвижимость в Дубае. До этого мэр рассказал, что его сын уехал в Саудовскую Аравию по работе. Он отметил, что ему там тяжело из-за жаркого климата. Позже появилась информация о покупке недвижимости в Дубае стоимостью в 33 миллиона рублей. Козупица заверил, что его сын всего добился сам. Эти события произошли на фоне мощного наводнения в Оренбургской области. По последним данным, уровень воды в реке Урал продолжает снижаться. Пик паводка пришелся на 10—12 апреля. Он произошел из-за прорыва дамбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Орска пожаловалась мэру города Василию Козупицу. По ее словам, пострадавшие еще не получили выплаты, хотя несут большие убытки из-за наводнения. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Женщина пришла на встречу с главой Орска и с ходу перечислила все свои претензии: уже две недели у них нет воды и выплат, при этом до властей невозможно дозвониться», — говорится в материале. По словам женщины, ее муж погиб на спецоперации, а главу Орска заботят только свои проблемы. После встречи Козупица заявил, что принял все вопросы и пожелания в работу. Недовольство высказали и другие жители Орска. Они были возмущены, что сын мэра купил недвижимость в Дубае. До этого мэр рассказал, что его сын уехал в Саудовскую Аравию по работе. Он отметил, что ему там тяжело из-за жаркого климата. Позже появилась информация о покупке недвижимости в Дубае стоимостью в 33 миллиона рублей. Козупица заверил, что его сын всего добился сам. Эти события произошли на фоне мощного наводнения в Оренбургской области. По последним данным, уровень воды в реке Урал продолжает снижаться. Пик паводка пришелся на 10—12 апреля. Он произошел из-за прорыва дамбы.