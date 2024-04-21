Baza: жительница Орска обругала мэра из-за бездействия после паводка. Видео

Baza: жительница Орска набросилась на мэра из-за задержки выплат после паводка
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Василий Козупица заявил, что принял все возражения в работу Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Жительница Орска пожаловалась мэру города Василию Козупицу. По ее словам, пострадавшие еще не получили выплаты, хотя несут большие убытки из-за наводнения. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Женщина пришла на встречу с главой Орска и с ходу перечислила все свои претензии: уже две недели у них нет воды и выплат, при этом до властей невозможно дозвониться», — говорится в материале. По словам женщины, ее муж погиб на спецоперации, а главу Орска заботят только свои проблемы.

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После встречи Козупица заявил, что принял все вопросы и пожелания в работу. Недовольство высказали и другие жители Орска. Они были возмущены, что сын мэра купил недвижимость в Дубае.

До этого мэр рассказал, что его сын уехал в Саудовскую Аравию по работе. Он отметил, что ему там тяжело из-за жаркого климата. Позже появилась информация о покупке недвижимости в Дубае стоимостью в 33 миллиона рублей. Козупица заверил, что его сын всего добился сам.

Эти события произошли на фоне мощного наводнения в Оренбургской области. По последним данным, уровень воды в реке Урал продолжает снижаться. Пик паводка пришелся на 10—12 апреля. Он произошел из-за прорыва дамбы.

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Жительница Орска пожаловалась мэру города Василию Козупицу. По ее словам, пострадавшие еще не получили выплаты, хотя несут большие убытки из-за наводнения. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Женщина пришла на встречу с главой Орска и с ходу перечислила все свои претензии: уже две недели у них нет воды и выплат, при этом до властей невозможно дозвониться», — говорится в материале. По словам женщины, ее муж погиб на спецоперации, а главу Орска заботят только свои проблемы. После встречи Козупица заявил, что принял все вопросы и пожелания в работу. Недовольство высказали и другие жители Орска. Они были возмущены, что сын мэра купил недвижимость в Дубае. До этого мэр рассказал, что его сын уехал в Саудовскую Аравию по работе. Он отметил, что ему там тяжело из-за жаркого климата. Позже появилась информация о покупке недвижимости в Дубае стоимостью в 33 миллиона рублей. Козупица заверил, что его сын всего добился сам. Эти события произошли на фоне мощного наводнения в Оренбургской области. По последним данным, уровень воды в реке Урал продолжает снижаться. Пик паводка пришелся на 10—12 апреля. Он произошел из-за прорыва дамбы.
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