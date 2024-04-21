Жительница Орска пожаловалась мэру города Василию Козупицу. По ее словам, пострадавшие еще не получили выплаты, хотя несут большие убытки из-за наводнения. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Женщина пришла на встречу с главой Орска и с ходу перечислила все свои претензии: уже две недели у них нет воды и выплат, при этом до властей невозможно дозвониться», — говорится в материале. По словам женщины, ее муж погиб на спецоперации, а главу Орска заботят только свои проблемы.
После встречи Козупица заявил, что принял все вопросы и пожелания в работу. Недовольство высказали и другие жители Орска. Они были возмущены, что сын мэра купил недвижимость в Дубае.
До этого мэр рассказал, что его сын уехал в Саудовскую Аравию по работе. Он отметил, что ему там тяжело из-за жаркого климата. Позже появилась информация о покупке недвижимости в Дубае стоимостью в 33 миллиона рублей. Козупица заверил, что его сын всего добился сам.
Эти события произошли на фоне мощного наводнения в Оренбургской области. По последним данным, уровень воды в реке Урал продолжает снижаться. Пик паводка пришелся на 10—12 апреля. Он произошел из-за прорыва дамбы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.