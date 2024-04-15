Мэр Орска прокомментировал сообщения об имуществе в Эмиратах

Мэр Козупица заявил, что его сын добился всего сам

15 апреля 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Сын Василия Козупицы отправился в Дубай работать Фото: Сергей Леонов © URA.RU Мэр Орска Василий Козупица прокомментировал видео о нем и его семье, которое распространилось в сети. Там сообщалось, что его сын Николай владеет недвижимостью в Дубае. По словам Козупицы, его сын добился всего сам. «Мой сын закончил высшее учебное заведение с отличием по специальности инженер геолог. Около 10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях, а сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию», — сказал Козупица в видео, его опубликовал telegram-канал ORSK.RU. Он добавил, что гордится тем, что его дети всего добиваются сами. Мэр подчеркнул, что его жена находится рядом и переживает вместе с ним трудные времена. Ранее в Сети распространилось видео, где сообщалось о том, что сын Козупицы Николай владеет недвижимостью в Дубае в новом жилом комплексе. Отмечалось, что его семья полгода жила в Саудовской Аравии. Кроме того, сыну мэра Орска принадлежало охранное предприятие «Вымпел», где сам Василий Козупица до 2019 года был его формальным руководителем. Авторы расследования предположили, что он и был настоящим владельцем компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Орска Василий Козупица прокомментировал видео о нем и его семье, которое распространилось в сети. Там сообщалось, что его сын Николай владеет недвижимостью в Дубае. По словам Козупицы, его сын добился всего сам. «Мой сын закончил высшее учебное заведение с отличием по специальности инженер геолог. Около 10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях, а сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию», — сказал Козупица в видео, его опубликовал telegram-канал ORSK.RU. Он добавил, что гордится тем, что его дети всего добиваются сами. Мэр подчеркнул, что его жена находится рядом и переживает вместе с ним трудные времена. Ранее в Сети распространилось видео, где сообщалось о том, что сын Козупицы Николай владеет недвижимостью в Дубае в новом жилом комплексе. Отмечалось, что его семья полгода жила в Саудовской Аравии. Кроме того, сыну мэра Орска принадлежало охранное предприятие «Вымпел», где сам Василий Козупица до 2019 года был его формальным руководителем. Авторы расследования предположили, что он и был настоящим владельцем компании.