Spiegel: потеря базы в Нигере доставит проблемы разведке США

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Решение о выводе военных США из Нигера, вероятно, будет принято 25 апреля Фото:

Разведка США столкнется с проблемами после вывода военных из Нигера. Американские беспилотники больше не смогут следить за террористами в регионе и контролировать Северную и Западную Африку. Об этом заявил эксперт в области африканской политики и безопасности Франклин Носситер.

«Американская база была важна для выяснения деятельности исламистов в этом регионе. Оттуда США контролировали большую часть Северной и Западной Африки. Совершенно неясно, как они планируют вернуть себе эти разведывательные возможности», — заявил Франклин Носситер интервью немецкому журналу Spiegel.

По его словам, военные из Нигера отправятся на новую базу в Гвинейском заливе. Однако с нее следить за Нигером крайне сложно: маленькая дальность полета дронов и отсутствие необходимых разрешений.

Сегодня, 25 апреля, представители США и Нигера соберутся за столом переговоров. Будет обсуждаться тема вывода американских сил. Это связанно с тем, что в 2023 году США не смогли договориться с новой властью африканской страны.

На этом фоне глава МВД Нигера Мухаммед Тумба заявил, что его страна заинтересована в обучении от российских военных. Он также заявил о желании купить оружие, передает RT.

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Разведка США столкнется с проблемами после вывода военных из Нигера. Американские беспилотники больше не смогут следить за террористами в регионе и контролировать Северную и Западную Африку. Об этом заявил эксперт в области африканской политики и безопасности Франклин Носситер. «Американская база была важна для выяснения деятельности исламистов в этом регионе. Оттуда США контролировали большую часть Северной и Западной Африки. Совершенно неясно, как они планируют вернуть себе эти разведывательные возможности», — заявил Франклин Носситер интервью немецкому журналу Spiegel. По его словам, военные из Нигера отправятся на новую базу в Гвинейском заливе. Однако с нее следить за Нигером крайне сложно: маленькая дальность полета дронов и отсутствие необходимых разрешений. Сегодня, 25 апреля, представители США и Нигера соберутся за столом переговоров. Будет обсуждаться тема вывода американских сил. Это связанно с тем, что в 2023 году США не смогли договориться с новой властью африканской страны. На этом фоне глава МВД Нигера Мухаммед Тумба заявил, что его страна заинтересована в обучении от российских военных. Он также заявил о желании купить оружие, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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