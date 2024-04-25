Spiegel: потеря базы в Нигере доставит проблемы разведке США

25 апреля 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Решение о выводе военных США из Нигера, вероятно, будет принято 25 апреля Фото: miliman/pickupimage.com Разведка США столкнется с проблемами после вывода военных из Нигера. Американские беспилотники больше не смогут следить за террористами в регионе и контролировать Северную и Западную Африку. Об этом заявил эксперт в области африканской политики и безопасности Франклин Носситер. «Американская база была важна для выяснения деятельности исламистов в этом регионе. Оттуда США контролировали большую часть Северной и Западной Африки. Совершенно неясно, как они планируют вернуть себе эти разведывательные возможности», — заявил Франклин Носситер интервью немецкому журналу Spiegel . По его словам, военные из Нигера отправятся на новую базу в Гвинейском заливе. Однако с нее следить за Нигером крайне сложно: маленькая дальность полета дронов и отсутствие необходимых разрешений. Сегодня, 25 апреля, представители США и Нигера соберутся за столом переговоров. Будет обсуждаться тема вывода американских сил. Это связанно с тем, что в 2023 году США не смогли договориться с новой властью африканской страны. На этом фоне глава МВД Нигера Мухаммед Тумба заявил, что его страна заинтересована в обучении от российских военных. Он также заявил о желании купить оружие, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разведка США столкнется с проблемами после вывода военных из Нигера. Американские беспилотники больше не смогут следить за террористами в регионе и контролировать Северную и Западную Африку. Об этом заявил эксперт в области африканской политики и безопасности Франклин Носситер. «Американская база была важна для выяснения деятельности исламистов в этом регионе. Оттуда США контролировали большую часть Северной и Западной Африки. Совершенно неясно, как они планируют вернуть себе эти разведывательные возможности», — заявил Франклин Носситер интервью немецкому журналу Spiegel. По его словам, военные из Нигера отправятся на новую базу в Гвинейском заливе. Однако с нее следить за Нигером крайне сложно: маленькая дальность полета дронов и отсутствие необходимых разрешений. Сегодня, 25 апреля, представители США и Нигера соберутся за столом переговоров. Будет обсуждаться тема вывода американских сил. Это связанно с тем, что в 2023 году США не смогли договориться с новой властью африканской страны. На этом фоне глава МВД Нигера Мухаммед Тумба заявил, что его страна заинтересована в обучении от российских военных. Он также заявил о желании купить оружие, передает RT.