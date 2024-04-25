Путин заявил о необходимости искать выгоду при реагировании на санкции

25 апреля 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что не всегда выгодно действовать по «правилу талиона» Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Принимая решение об ответе на санкции Россия должна искать собственную выгоду. Не всегда выгодно действовать по «правилу талиона», отвечая тем самым, запретом на запрет. Об этом в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент Владимир Путин. «Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона — сделать то же самое, что тебе делают. Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно <…> Запреты иногда выгодная штука. Поставить на место тех, кто нам запрещает. Но иногда невыгодная», — пояснил президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Запад начал вводить санкции против РФ еще в 2014 году, после референдума в Крыму. С началом спецоперации в 2022 году ограничения были усилены. Представители российских и ностранных власти на разных уровнях неоднократно указывали, что западные санкции больше вредят США и Европе, нежели России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Принимая решение об ответе на санкции Россия должна искать собственную выгоду. Не всегда выгодно действовать по «правилу талиона», отвечая тем самым, запретом на запрет. Об этом в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент Владимир Путин. «Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона — сделать то же самое, что тебе делают. Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно <…> Запреты иногда выгодная штука. Поставить на место тех, кто нам запрещает. Но иногда невыгодная», — пояснил президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Запад начал вводить санкции против РФ еще в 2014 году, после референдума в Крыму. С началом спецоперации в 2022 году ограничения были усилены. Представители российских и ностранных власти на разных уровнях неоднократно указывали, что западные санкции больше вредят США и Европе, нежели России.