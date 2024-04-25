Путин заявил о необходимости искать выгоду при реагировании на санкции

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Путин заявил, что не всегда выгодно действовать по «правилу талиона» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Принимая решение об ответе на санкции Россия должна искать собственную выгоду. Не всегда выгодно действовать по «правилу талиона», отвечая тем самым, запретом на запрет. Об этом в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент Владимир Путин.

«Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона — сделать то же самое, что тебе делают. Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно <…> Запреты иногда выгодная штука. Поставить на место тех, кто нам запрещает. Но иногда невыгодная», — пояснил президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Запад начал вводить санкции против РФ еще в 2014 году, после референдума в Крыму. С началом спецоперации в 2022 году ограничения были усилены. Представители российских и ностранных власти на разных уровнях неоднократно указывали, что западные санкции больше вредят США и Европе, нежели России.

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Принимая решение об ответе на санкции Россия должна искать собственную выгоду. Не всегда выгодно действовать по «правилу талиона», отвечая тем самым, запретом на запрет. Об этом в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент Владимир Путин. «Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона — сделать то же самое, что тебе делают. Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно <…> Запреты иногда выгодная штука. Поставить на место тех, кто нам запрещает. Но иногда невыгодная», — пояснил президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Запад начал вводить санкции против РФ еще в 2014 году, после референдума в Крыму. С началом спецоперации в 2022 году ограничения были усилены. Представители российских и ностранных власти на разных уровнях неоднократно указывали, что западные санкции больше вредят США и Европе, нежели России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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