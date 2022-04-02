Психоаналитик посоветовала снимать стресс с помощью животных

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Собаки — настоящие терапевты в любой стрессовой ситуации Фото:

Общение с животными влияет на выработку гормонов счастья у человека и одновременно может нести лечебный эффект. Об этом рассказала психоаналитик Ирина Смолярчук.

«Животные, особенно собаки, — это настоящие терапевты в любой стрессовой ситуации. Собаки могут выступать в роли психотерапевта, потому что они дают возможность выговориться: они внимательно слушают, но не дают комментариев. И поэтому стресс начинает из нас выходить», — рассказала Смолярчук в интервью радио Sputnik.

Кроме того, при общении с животным выделяется серотонин и дофамин. Эти гормоны делают людей добрее. «Подойдет любая живая божья тварь, которая вызывает у человека умиление. Например, птичка, которая чирикает утром и настраивает на хороший лад», — говорит Смолярчук.

Ранее психолог Иван Карнаух рассказал URA.RU, как оградить себя от патологического стресса. По его словам, главное — ограничить потребление провоцирующей информации и оградить себя от токсичных людей.

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Общение с животными влияет на выработку гормонов счастья у человека и одновременно может нести лечебный эффект. Об этом рассказала психоаналитик Ирина Смолярчук. «Животные, особенно собаки, — это настоящие терапевты в любой стрессовой ситуации. Собаки могут выступать в роли психотерапевта, потому что они дают возможность выговориться: они внимательно слушают, но не дают комментариев. И поэтому стресс начинает из нас выходить», — рассказала Смолярчук в интервью радио Sputnik. Кроме того, при общении с животным выделяется серотонин и дофамин. Эти гормоны делают людей добрее. «Подойдет любая живая божья тварь, которая вызывает у человека умиление. Например, птичка, которая чирикает утром и настраивает на хороший лад», — говорит Смолярчук. Ранее психолог Иван Карнаух рассказал URA.RU, как оградить себя от патологического стресса. По его словам, главное — ограничить потребление провоцирующей информации и оградить себя от токсичных людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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