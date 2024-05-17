Президент Украины Владимир Зеленский сам виноват в том, что российские солдаты сейчас активно наступают в Харьковской области. С таким мнением выступили авторы Bloomberg. Они подчеркнули, что за последние полгода Киев медлил с принятием решений. В частности, Украина так и не организовала систему укрепленных сооружений и только недавно начала ужесточать мобилизацию.
"Неудачи Украины являются ценой ее вялости. Президент Владимир Зеленский и украинские законодатели медлили с мобилизацией дополнительных войск для отражения российского наступления в этом году. Украина также не спешила со строительством сложных многоуровневых укреплений — тех, которые Россия использовала с хорошим эффектом", — подчеркнули американские журналисты. Тем не менее, подчеркнули авторы телеканала, в прорыве ВС РФ виновата и серьезная задержка США и стран Запада, которые медлили с согласованием военной помощи.
Французский генерал Брюно Клермон ранее обвинил разведку США в том, что они проглядели момент продвижения российских солдат в Харьковской области. При этом в самом Пентагоне также открыто выразили обеспокоенность успехами российских военных.
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