В США обвинили Зеленского в наступлении России под Харьковом

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Владимир Зеленский сам виноват, что РФ продвигается в Харьковской области, подчеркнули журналисты Bloomberg
Владимир Зеленский сам виноват, что РФ продвигается в Харьковской области, подчеркнули журналисты Bloomberg Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский сам виноват в том, что российские солдаты сейчас активно наступают в Харьковской области. С таким мнением выступили авторы Bloomberg. Они подчеркнули, что за последние полгода Киев медлил с принятием решений. В частности, Украина так и не организовала систему укрепленных сооружений и только недавно начала ужесточать мобилизацию.

"Неудачи Украины являются ценой ее вялости. Президент Владимир Зеленский и украинские законодатели медлили с мобилизацией дополнительных войск для отражения российского наступления в этом году. Украина также не спешила со строительством сложных многоуровневых укреплений — тех, которые Россия использовала с хорошим эффектом", — подчеркнули американские журналисты. Тем не менее, подчеркнули авторы телеканала, в прорыве ВС РФ виновата и серьезная задержка США и стран Запада, которые медлили с согласованием военной помощи.

Французский генерал Брюно Клермон ранее обвинил разведку США в том, что они проглядели момент продвижения российских солдат в Харьковской области. При этом в самом Пентагоне также открыто выразили обеспокоенность успехами российских военных. 

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Президент Украины Владимир Зеленский сам виноват в том, что российские солдаты сейчас активно наступают в Харьковской области. С таким мнением выступили авторы Bloomberg. Они подчеркнули, что за последние полгода Киев медлил с принятием решений. В частности, Украина так и не организовала систему укрепленных сооружений и только недавно начала ужесточать мобилизацию. "Неудачи Украины являются ценой ее вялости. Президент Владимир Зеленский и украинские законодатели медлили с мобилизацией дополнительных войск для отражения российского наступления в этом году. Украина также не спешила со строительством сложных многоуровневых укреплений — тех, которые Россия использовала с хорошим эффектом", — подчеркнули американские журналисты. Тем не менее, подчеркнули авторы телеканала, в прорыве ВС РФ виновата и серьезная задержка США и стран Запада, которые медлили с согласованием военной помощи. Французский генерал Брюно Клермон ранее обвинил разведку США в том, что они проглядели момент продвижения российских солдат в Харьковской области. При этом в самом Пентагоне также открыто выразили обеспокоенность успехами российских военных. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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