В России создадут публичный реестр должников по алиментам

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Создание реестра должников будет способствовать повышению эффективности и качества принудительного исполнения судебных актов, заявили в Совфеде
Создание реестра должников будет способствовать повышению эффективности и качества принудительного исполнения судебных актов, заявили в Совфеде Фото:

В России появится публичный реестр должников по алиментам. Такое решение было единогласно принято Советом Федерации.

"В России создадут общедоступный реестр должников по алиментам", — сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Там добавили, что в реестре будут содержаться данные о должниках алиментов, привлеченных к юридической ответственности за неуплату содержания несовершеннолетних детей и недееспособных детей достигших 18 лет, а также недееспособных родителей.

Закон также устанавливает, что должники будут уведомляться о своем включении или исключении из реестра в течение суток. Данные о таких должниках будут доступны общественности до полного погашения задолженности. Это нововведение призвано улучшить принудительное исполнение судебных постановлений и мотивировать тех, кто уклоняется от оплаты алиментов, исполнить свои обязанности, заключили в сообщении.

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В России появится публичный реестр должников по алиментам. Такое решение было единогласно принято Советом Федерации. "В России создадут общедоступный реестр должников по алиментам", — сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Там добавили, что в реестре будут содержаться данные о должниках алиментов, привлеченных к юридической ответственности за неуплату содержания несовершеннолетних детей и недееспособных детей достигших 18 лет, а также недееспособных родителей. Закон также устанавливает, что должники будут уведомляться о своем включении или исключении из реестра в течение суток. Данные о таких должниках будут доступны общественности до полного погашения задолженности. Это нововведение призвано улучшить принудительное исполнение судебных постановлений и мотивировать тех, кто уклоняется от оплаты алиментов, исполнить свои обязанности, заключили в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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