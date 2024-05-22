В России создадут публичный реестр должников по алиментам

В России появится публичный реестр должников по алиментам. Такое решение было единогласно принято Советом Федерации.
"В России создадут общедоступный реестр должников по алиментам", — сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Там добавили, что в реестре будут содержаться данные о должниках алиментов, привлеченных к юридической ответственности за неуплату содержания несовершеннолетних детей и недееспособных детей достигших 18 лет, а также недееспособных родителей.
Закон также устанавливает, что должники будут уведомляться о своем включении или исключении из реестра в течение суток. Данные о таких должниках будут доступны общественности до полного погашения задолженности. Это нововведение призвано улучшить принудительное исполнение судебных постановлений и мотивировать тех, кто уклоняется от оплаты алиментов, исполнить свои обязанности, заключили в сообщении.
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