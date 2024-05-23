Супруга генерала Шамарина выдвинула свою версию ареста мужа

23 мая 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Шамарина задержали после встречи с его другом и передаче денег в качестве подарка, заявила жена генерал-лейтенанта Фото: AP/TASS новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадим Шамарин мог получить от своего друга два млн рублей перед задержанием. Они якобы предназначалась в качестве подарка на свадьбу его сына. Об этом сообщила жена Шамарина Елизавета, рассказывая свою версию ареста мужа. Новость по теме Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина подозревают в крупной взятке: биография генерала «Друг его пришел на встречу, отдал деньги, два миллиона», — заявила жена Шамарина. Ее слова передает РЕН ТВ. Супруга генерала Шамарина сообщила, что инициаторами заявления на ее мужа стали его сослуживцы. Это стало основанием для последующего задержания. По словам жены генерал-лейтенанта, накануне его ареста Шамарин встретился с другом, который передал ему два миллиона рублей в виде займа. Эти средства якобы предназначались в качестве подарка сыну на свадьбу. Спустя сутки после упомянутой встречи и получения денежных средств у генерал-лейтенанта были проведены обыски. Ранее сообщалось, что Шамарин подозревается в получении взятки в размере 36 млн рублей. Он получил ее от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадим Шамарин мог получить от своего друга два млн рублей перед задержанием. Они якобы предназначалась в качестве подарка на свадьбу его сына. Об этом сообщила жена Шамарина Елизавета, рассказывая свою версию ареста мужа. «Друг его пришел на встречу, отдал деньги, два миллиона», — заявила жена Шамарина. Ее слова передает РЕН ТВ. Супруга генерала Шамарина сообщила, что инициаторами заявления на ее мужа стали его сослуживцы. Это стало основанием для последующего задержания. По словам жены генерал-лейтенанта, накануне его ареста Шамарин встретился с другом, который передал ему два миллиона рублей в виде займа. Эти средства якобы предназначались в качестве подарка сыну на свадьбу. Спустя сутки после упомянутой встречи и получения денежных средств у генерал-лейтенанта были проведены обыски. Ранее сообщалось, что Шамарин подозревается в получении взятки в размере 36 млн рублей. Он получил ее от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта».