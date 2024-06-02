Рекрутер назвал пять минусов работы в IT-сфере

Эксперт Быханов: быстрое выгорание является одним из минусов работы в IT-сфере

02 июня 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

В IT-сфере существует высокая конкуренция, заявил Владислав Быханов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU С увеличением заинтересованности в IT-сфере и ее привлекательности для многих специалистов не все осведомлены о недостатках работы в этой области. URA.RU собрало в своем материале основные аспекты, которые могут повлиять на принятие потенциальными кандидатами решения о том, стоит ли начинать карьеру в IT. Высокий порог входа в профессию Управляющий партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов в интервью радио Sputnik отмечает повышение требований к кандидатам в IT-сфере. Переход от младшего уровня к среднему занимает время и требует постоянного самообразования. Быстрое выгорание Среди IT-специалистов распространен высокий уровень стресса. Сотрудники проводят на рабочем месте длительное время. Непрерывный поток задач и повышенная ответственность оказывают давление на эмоциональное состояние специалистов, что может привести к выгоранию. Дополнительно, ограниченное общение и отсутствие поддержки со стороны только ухудшают ситуацию, способствуя накоплению обид и возникновению конфликтов внутри коллектива. Проблемы со здоровьем Владислав Быханов рекомендует айтишникам быть внимательными к своему здоровью из-за часто встречаемых проблем, таких как неврозы, боли в спине, нарушения зрения, головные боли и боли в желудке. Он объясняет, что причиной таких недугов являются факторы, такие как длительное сидение за компьютером, хаотичное употребление углеводов и стресс. Быханов также отмечает, что многие айтишники употребляют энергетические напитки из-за недостатка сна. Отмечено, что для предотвращения проблем со здоровьем необходимо соблюдать регулярное и полноценное питание, делать перерывы в работе с зарядкой для глаз, поддерживать правильную осанку и уделять время занятиям спортом. Быханов подчеркивает, что даже высокая зарплата не окупит последствия игнорирования заботы о здоровье для людей, работающих в IT или собирающихся начать карьеру в этой профессии. Высокая конкуренция Рынок IT-специалистов перенасыщен, и новичкам сложно выделиться среди лидеров. Быханов советует активно работать над портфолио и резюме, а также постоянно следить за рынком труда, чтобы добиться большего успеха. Ненормированный график работы Айтишники сталкиваются с тем, что им категорически не подходит режим восьмичасового рабочего дня из-за специфики своих задач. Сотрудников могут вызвать на работу в любое время. Владислав Быханов также отметил, что переработки часто случаются, что вызывает негативные эмоции как у специалистов, так и у их близких. Гибкость в планировании рабочего времени и возможность создавать долгосрочные планы по его словам являются важными аспектами, которые отсутствуют при таком ненормированном графике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С увеличением заинтересованности в IT-сфере и ее привлекательности для многих специалистов не все осведомлены о недостатках работы в этой области. URA.RU собрало в своем материале основные аспекты, которые могут повлиять на принятие потенциальными кандидатами решения о том, стоит ли начинать карьеру в IT. Управляющий партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов в интервью радио Sputnik отмечает повышение требований к кандидатам в IT-сфере. Переход от младшего уровня к среднему занимает время и требует постоянного самообразования. Среди IT-специалистов распространен высокий уровень стресса. Сотрудники проводят на рабочем месте длительное время. Непрерывный поток задач и повышенная ответственность оказывают давление на эмоциональное состояние специалистов, что может привести к выгоранию. Дополнительно, ограниченное общение и отсутствие поддержки со стороны только ухудшают ситуацию, способствуя накоплению обид и возникновению конфликтов внутри коллектива. Владислав Быханов рекомендует айтишникам быть внимательными к своему здоровью из-за часто встречаемых проблем, таких как неврозы, боли в спине, нарушения зрения, головные боли и боли в желудке. Он объясняет, что причиной таких недугов являются факторы, такие как длительное сидение за компьютером, хаотичное употребление углеводов и стресс. Быханов также отмечает, что многие айтишники употребляют энергетические напитки из-за недостатка сна. Отмечено, что для предотвращения проблем со здоровьем необходимо соблюдать регулярное и полноценное питание, делать перерывы в работе с зарядкой для глаз, поддерживать правильную осанку и уделять время занятиям спортом. Быханов подчеркивает, что даже высокая зарплата не окупит последствия игнорирования заботы о здоровье для людей, работающих в IT или собирающихся начать карьеру в этой профессии. Рынок IT-специалистов перенасыщен, и новичкам сложно выделиться среди лидеров. Быханов советует активно работать над портфолио и резюме, а также постоянно следить за рынком труда, чтобы добиться большего успеха. Айтишники сталкиваются с тем, что им категорически не подходит режим восьмичасового рабочего дня из-за специфики своих задач. Сотрудников могут вызвать на работу в любое время. Владислав Быханов также отметил, что переработки часто случаются, что вызывает негативные эмоции как у специалистов, так и у их близких. Гибкость в планировании рабочего времени и возможность создавать долгосрочные планы по его словам являются важными аспектами, которые отсутствуют при таком ненормированном графике.