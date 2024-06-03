На выборах президента Мексики лидирует Клаудия Шейнбаум

03 июня 2024 в 06:32 Размер текста - 17 +

В Мексике проходят выборы президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Клаудия Шейнбаум, представляющая правительственную коалицию «Продолжим творить историю», занимает лидирующие позиции на президентских выборах в Мексике. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные изданием El Financiero. «Клаудия Шейнбаум лидирует на президентских выборах», — говорится в материале. Издание отмечает, что экзитполы, проведенные в день голосования, указывают на преимущество Шейнбаум перед другими кандидатами на пост главы государства. В минувшее воскресенье в Мексике состоялись всеобщие выборы, в ходе которых граждане страны выбирали не только президента, но и депутатов нижней палаты конгресса, сенаторов, а также ряд региональных лидеров, включая губернаторов и мэра Мехико. Более 98 миллионов избирателей были зарегистрированы для участия в голосовании, для которого было открыто свыше 170 тысяч избирательных участков. В борьбе за президентское кресло участвуют три кандидата, среди которых Шейнбаум выделяется как наследница политического курса нынешнего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Ее основными соперниками являются Сочитль Гальвес от альянса «Сила и сердце за Мексику» и Хорхе Альварес Майнес от партии «Гражданское движение». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Клаудия Шейнбаум, представляющая правительственную коалицию «Продолжим творить историю», занимает лидирующие позиции на президентских выборах в Мексике. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные изданием El Financiero. «Клаудия Шейнбаум лидирует на президентских выборах», — говорится в материале. Издание отмечает, что экзитполы, проведенные в день голосования, указывают на преимущество Шейнбаум перед другими кандидатами на пост главы государства. В минувшее воскресенье в Мексике состоялись всеобщие выборы, в ходе которых граждане страны выбирали не только президента, но и депутатов нижней палаты конгресса, сенаторов, а также ряд региональных лидеров, включая губернаторов и мэра Мехико. Более 98 миллионов избирателей были зарегистрированы для участия в голосовании, для которого было открыто свыше 170 тысяч избирательных участков. В борьбе за президентское кресло участвуют три кандидата, среди которых Шейнбаум выделяется как наследница политического курса нынешнего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Ее основными соперниками являются Сочитль Гальвес от альянса «Сила и сердце за Мексику» и Хорхе Альварес Майнес от партии «Гражданское движение».