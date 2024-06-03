На выборах президента Мексики лидирует Клаудия Шейнбаум

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ЧМ-2018. Футбольные болельщики перед 44 матчем Чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Мексики. Екатеринбург, флаг мексики, болельщики сборной мексики, мексика, mexico
В Мексике проходят выборы президента Фото:

Клаудия Шейнбаум, представляющая правительственную коалицию «Продолжим творить историю», занимает лидирующие позиции на президентских выборах в Мексике. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные изданием El Financiero.

«Клаудия Шейнбаум лидирует на президентских выборах», — говорится в материале. Издание отмечает, что экзитполы, проведенные в день голосования, указывают на преимущество Шейнбаум перед другими кандидатами на пост главы государства.

В минувшее воскресенье в Мексике состоялись всеобщие выборы, в ходе которых граждане страны выбирали не только президента, но и депутатов нижней палаты конгресса, сенаторов, а также ряд региональных лидеров, включая губернаторов и мэра Мехико. Более 98 миллионов избирателей были зарегистрированы для участия в голосовании, для которого было открыто свыше 170 тысяч избирательных участков.

В борьбе за президентское кресло участвуют три кандидата, среди которых Шейнбаум выделяется как наследница политического курса нынешнего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Ее основными соперниками являются Сочитль Гальвес от альянса «Сила и сердце за Мексику» и Хорхе Альварес Майнес от партии «Гражданское движение».

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Клаудия Шейнбаум, представляющая правительственную коалицию «Продолжим творить историю», занимает лидирующие позиции на президентских выборах в Мексике. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные изданием El Financiero. «Клаудия Шейнбаум лидирует на президентских выборах», — говорится в материале. Издание отмечает, что экзитполы, проведенные в день голосования, указывают на преимущество Шейнбаум перед другими кандидатами на пост главы государства. В минувшее воскресенье в Мексике состоялись всеобщие выборы, в ходе которых граждане страны выбирали не только президента, но и депутатов нижней палаты конгресса, сенаторов, а также ряд региональных лидеров, включая губернаторов и мэра Мехико. Более 98 миллионов избирателей были зарегистрированы для участия в голосовании, для которого было открыто свыше 170 тысяч избирательных участков. В борьбе за президентское кресло участвуют три кандидата, среди которых Шейнбаум выделяется как наследница политического курса нынешнего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Ее основными соперниками являются Сочитль Гальвес от альянса «Сила и сердце за Мексику» и Хорхе Альварес Майнес от партии «Гражданское движение».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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