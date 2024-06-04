Минэк РФ предложил разрешить заселение в отели по водительским правам

04 июня 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Изменения могут вступить в силу в 2025 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил нововведение, которое позволит использовать водительские удостоверения при заселении в отели страны. Инициатива была озвучена на встрече с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства. «Предлагаем это решение принять, дать год на стыковку информационных баз, чтобы со следующего года, с середины такая возможность появилась», — подчеркнул Максим Решетников, обращаясь к присутствующим на совещании. В настоящее время для заселения в отели России требуется предъявление паспорта, в то время как водительские права не используются в качестве идентификационного документа при регистрации проживания, напомнил Решетников. Ранее в ведомстве предложили проект поправок в законодательство, согласно которым в гостиницы можно будет заселяться по военному билету. Проект изменений опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил нововведение, которое позволит использовать водительские удостоверения при заселении в отели страны. Инициатива была озвучена на встрече с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства. «Предлагаем это решение принять, дать год на стыковку информационных баз, чтобы со следующего года, с середины такая возможность появилась», — подчеркнул Максим Решетников, обращаясь к присутствующим на совещании. В настоящее время для заселения в отели России требуется предъявление паспорта, в то время как водительские права не используются в качестве идентификационного документа при регистрации проживания, напомнил Решетников. Ранее в ведомстве предложили проект поправок в законодательство, согласно которым в гостиницы можно будет заселяться по военному билету. Проект изменений опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов.