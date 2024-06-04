04 июня 2024

Минэк РФ предложил разрешить заселение в отели по водительским правам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Изменения могут вступить в силу в 2025 году Фото:

Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил нововведение, которое позволит использовать водительские удостоверения при заселении в отели страны. Инициатива была озвучена на встрече с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.

«Предлагаем это решение принять, дать год на стыковку информационных баз, чтобы со следующего года, с середины такая возможность появилась», — подчеркнул Максим Решетников, обращаясь к присутствующим на совещании. В настоящее время для заселения в отели России требуется предъявление паспорта, в то время как водительские права не используются в качестве идентификационного документа при регистрации проживания, напомнил Решетников.

Ранее в ведомстве предложили проект поправок в законодательство, согласно которым в гостиницы можно будет заселяться по военному билету. Проект изменений опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов.

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Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил нововведение, которое позволит использовать водительские удостоверения при заселении в отели страны. Инициатива была озвучена на встрече с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства. «Предлагаем это решение принять, дать год на стыковку информационных баз, чтобы со следующего года, с середины такая возможность появилась», — подчеркнул Максим Решетников, обращаясь к присутствующим на совещании. В настоящее время для заселения в отели России требуется предъявление паспорта, в то время как водительские права не используются в качестве идентификационного документа при регистрации проживания, напомнил Решетников. Ранее в ведомстве предложили проект поправок в законодательство, согласно которым в гостиницы можно будет заселяться по военному билету. Проект изменений опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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