Шадаев рассказал, что нужно российской IT-отрасли

Шадаев: молодежь активно выбирает направление IT-направление

08 июня 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Шадаев заявил, что российской IT-отрасли требуется больше молодых специалистов Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Российской IT-отрасли требуется нарастить объем вовлечения компаний к обучению новых специалистов. Об этом в ходе IT-завтрака в заключительный день Петербургского международного экономического форума министр цифрового развития России Максут Шадаев. «В России есть хорошие компании, которые делают это добровольно. Нам нужно кардинально увеличивать объем вовлечения IT-компаний в процесс обучения», — сказал Шадаев. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. По словам Шадаева IT направление является актуальным для многих молодых людей. Для этого, как отметил министр, есть бюджетные места в вузах. Однако есть вопросы в качестве обучения. Шадаев подчеркнул, что будет рассмотрена инициатива, чтобы участие студентов в образовании было сохранением льгот для компаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российской IT-отрасли требуется нарастить объем вовлечения компаний к обучению новых специалистов. Об этом в ходе IT-завтрака в заключительный день Петербургского международного экономического форума министр цифрового развития России Максут Шадаев. «В России есть хорошие компании, которые делают это добровольно. Нам нужно кардинально увеличивать объем вовлечения IT-компаний в процесс обучения», — сказал Шадаев. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. По словам Шадаева IT направление является актуальным для многих молодых людей. Для этого, как отметил министр, есть бюджетные места в вузах. Однако есть вопросы в качестве обучения. Шадаев подчеркнул, что будет рассмотрена инициатива, чтобы участие студентов в образовании было сохранением льгот для компаний.