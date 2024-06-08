08 июня 2024

Шадаев рассказал, что нужно российской IT-отрасли

Шадаев: молодежь активно выбирает направление IT-направление
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке расширенного заседания совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 28 мая 2024. Москва, шадаев максут
Шадаев заявил, что российской IT-отрасли требуется больше молодых специалистов Фото:
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Российской IT-отрасли требуется нарастить объем вовлечения компаний к обучению новых специалистов. Об этом в ходе IT-завтрака в заключительный день Петербургского международного экономического форума министр цифрового развития России Максут Шадаев.

«В России есть хорошие компании, которые делают это добровольно. Нам нужно кардинально увеличивать объем вовлечения IT-компаний в процесс обучения», — сказал Шадаев. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

По словам Шадаева IT направление является актуальным для многих молодых людей. Для этого, как отметил министр, есть бюджетные места в вузах. Однако есть вопросы в качестве обучения. Шадаев подчеркнул, что будет рассмотрена инициатива, чтобы участие студентов в образовании было сохранением льгот для компаний.

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Российской IT-отрасли требуется нарастить объем вовлечения компаний к обучению новых специалистов. Об этом в ходе IT-завтрака в заключительный день Петербургского международного экономического форума министр цифрового развития России Максут Шадаев. «В России есть хорошие компании, которые делают это добровольно. Нам нужно кардинально увеличивать объем вовлечения IT-компаний в процесс обучения», — сказал Шадаев. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. По словам Шадаева IT направление является актуальным для многих молодых людей. Для этого, как отметил министр, есть бюджетные места в вузах. Однако есть вопросы в качестве обучения. Шадаев подчеркнул, что будет рассмотрена инициатива, чтобы участие студентов в образовании было сохранением льгот для компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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