Раздались взрывы около военного аэродрома в украинском Миргороде

09 июня 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Около военного аэродрома на Полтавщие были взрывы Фото: Министерство обороны Украины Украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в районе Миргорода на Полтавщине. В том регионе находится военный аэродром. «В Миргороде на Полтавщине был слышен звук взрыва», — передают местные жители. В регионе объявлена воздушная тревога. Как уточняет украинское издание «Политика страны», рядом находится военный аэродром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в районе Миргорода на Полтавщине. В том регионе находится военный аэродром. «В Миргороде на Полтавщине был слышен звук взрыва», — передают местные жители. В регионе объявлена воздушная тревога. Как уточняет украинское издание «Политика страны», рядом находится военный аэродром.