Раздались взрывы около военного аэродрома в украинском Миргороде

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, миг-29, всу,  stock
Около военного аэродрома на Полтавщие были взрывы Фото:

Украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в районе Миргорода на Полтавщине. В том регионе находится военный аэродром.

«В Миргороде на Полтавщине был слышен звук взрыва», — передают местные жители. В регионе объявлена воздушная тревога. Как уточняет украинское издание «Политика страны», рядом находится военный аэродром.

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Украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в районе Миргорода на Полтавщине. В том регионе находится военный аэродром. «В Миргороде на Полтавщине был слышен звук взрыва», — передают местные жители. В регионе объявлена воздушная тревога. Как уточняет украинское издание «Политика страны», рядом находится военный аэродром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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