Раздались взрывы около военного аэродрома в украинском Миргороде

Около военного аэродрома на Полтавщие были взрывы
Украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в районе Миргорода на Полтавщине. В том регионе находится военный аэродром.
«В Миргороде на Полтавщине был слышен звук взрыва», — передают местные жители. В регионе объявлена воздушная тревога. Как уточняет украинское издание «Политика страны», рядом находится военный аэродром.
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