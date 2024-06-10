10 июня 2024

CBS: США направили ВМС для слежки за направляющимися в порт Гаваны кораблями РФ

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Америка направила корабли для слежки за ВМФ России
Америка направила корабли для слежки за ВМФ России Фото:

Американские корабли будут следить за военно-морским флотом (ВМФ) России, который направляется в Гаваны. Для этой цели из США уже направлены военно-морские силы (ВМС).

«Американские корабли были направлены для слежки за русскими», — написал CBS, ссылаясь на слова американских чиновников. По их информации, Соединенные Штаты не видят угрозы в визите кораблей РФ в кубинский порт, однако им будет уделено особое внимание.

Ожидается, что три корабля и атомная подводная лодка России прибудут в Гавану в 12 июня и останутся там до следующего 17 июня. Это необходимо для проведения военных учений в Карибском бассейне.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США следят за ситуацией вокруг визита ВМФ РФ на Кубу. В него входят фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань», передает RT.

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Американские корабли будут следить за военно-морским флотом (ВМФ) России, который направляется в Гаваны. Для этой цели из США уже направлены военно-морские силы (ВМС). «Американские корабли были направлены для слежки за русскими», — написал CBS, ссылаясь на слова американских чиновников. По их информации, Соединенные Штаты не видят угрозы в визите кораблей РФ в кубинский порт, однако им будет уделено особое внимание. Ожидается, что три корабля и атомная подводная лодка России прибудут в Гавану в 12 июня и останутся там до следующего 17 июня. Это необходимо для проведения военных учений в Карибском бассейне. Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США следят за ситуацией вокруг визита ВМФ РФ на Кубу. В него входят фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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