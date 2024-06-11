11 июня 2024

ЕС хочет ввести санкции против «Совкомфлота»

© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз планирует усилить санкционное давление на торговый флот России
Евросоюз планирует усилить санкционное давление на торговый флот России Фото:

В Евросоюзе предложили ввести санкции против судоходной компании «Совкомфлот» из России. Об этом сообщил источник, знакомый с документом, в котором предусмотрены санкции.

«Европейский союз предлагает ввести санкции против российского гиганта „Совкомфлота“. Эта компания занимается транспортировкой нефти», — передает Bloomberg со ссылкой на свой источник.

ЕС рассматривает возможность введения новых санкций, которые коснутся 13 судов, задействованных в транспортировке товаров для российской оборонной промышленности. Отмечается, что эти меры также направлены на дальнейшее санкционное давление на энергетический сектор России.

Ранее стало известно, что G7 примет на саммите в Италии новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России. Кроме того, страны G7 и ЕС обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих аналог системы SWIFT от Центробанка России, передает RT.

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В Евросоюзе предложили ввести санкции против судоходной компании «Совкомфлот» из России. Об этом сообщил источник, знакомый с документом, в котором предусмотрены санкции. «Европейский союз предлагает ввести санкции против российского гиганта „Совкомфлота“. Эта компания занимается транспортировкой нефти», — передает Bloomberg со ссылкой на свой источник. ЕС рассматривает возможность введения новых санкций, которые коснутся 13 судов, задействованных в транспортировке товаров для российской оборонной промышленности. Отмечается, что эти меры также направлены на дальнейшее санкционное давление на энергетический сектор России. Ранее стало известно, что G7 примет на саммите в Италии новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России. Кроме того, страны G7 и ЕС обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих аналог системы SWIFT от Центробанка России, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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