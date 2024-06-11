ЕС хочет ввести санкции против «Совкомфлота»

В Евросоюзе предложили ввести санкции против судоходной компании «Совкомфлот» из России. Об этом сообщил источник, знакомый с документом, в котором предусмотрены санкции.
«Европейский союз предлагает ввести санкции против российского гиганта „Совкомфлота“. Эта компания занимается транспортировкой нефти», — передает Bloomberg со ссылкой на свой источник.
ЕС рассматривает возможность введения новых санкций, которые коснутся 13 судов, задействованных в транспортировке товаров для российской оборонной промышленности. Отмечается, что эти меры также направлены на дальнейшее санкционное давление на энергетический сектор России.
Ранее стало известно, что G7 примет на саммите в Италии новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России. Кроме того, страны G7 и ЕС обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих аналог системы SWIFT от Центробанка России, передает RT.
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