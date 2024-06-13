Раскрыты заработки Скриптонита в России после бегства из страны

Казахский репер Скриптонит продолжает получать доходы в России, несмотря на свой отъезд из страны и отказ от выступлений на ее территории. Доход его лейбла в 2023 году составил 26,3 миллиона рублей. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Скриптонит категорически отказывается выступать в России после начала СВО, однако его лейбл Musica36 продолжает работать и приносить доход», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что его студия звукозаписи Musica36 продолжает работать.
Музыкант также имеет действующее ИП в России в области искусств. Скриптонит, проживающий в Казахстане, продолжает выпускать альбомы на русском языке и зарабатывать на стриминговых сервисах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.