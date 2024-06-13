Раскрыты заработки Скриптонита в России после бегства из страны

Mash: лейбл Скриптонита заработал за 2023 год 26,3 млн рублей
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Скриптонит продолжает зарабатывать в России, не смотря на то, что уехал из страны после начала СВО Фото:

Казахский репер Скриптонит продолжает получать доходы в России, несмотря на свой отъезд из страны и отказ от выступлений на ее территории. Доход его лейбла в 2023 году составил 26,3 миллиона рублей. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Скриптонит категорически отказывается выступать в России после начала СВО, однако его лейбл Musica36 продолжает работать и приносить доход», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что его студия звукозаписи Musica36 продолжает работать.

Музыкант также имеет действующее ИП в России в области искусств. Скриптонит, проживающий в Казахстане, продолжает выпускать альбомы на русском языке и зарабатывать на стриминговых сервисах.

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Казахский репер Скриптонит продолжает получать доходы в России, несмотря на свой отъезд из страны и отказ от выступлений на ее территории. Доход его лейбла в 2023 году составил 26,3 миллиона рублей. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Скриптонит категорически отказывается выступать в России после начала СВО, однако его лейбл Musica36 продолжает работать и приносить доход», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что его студия звукозаписи Musica36 продолжает работать. Музыкант также имеет действующее ИП в России в области искусств. Скриптонит, проживающий в Казахстане, продолжает выпускать альбомы на русском языке и зарабатывать на стриминговых сервисах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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