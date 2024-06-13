Развлечения Знаменитости Раскрыты заработки Скриптонита в России после бегства из страны Mash: лейбл Скриптонита заработал за 2023 год 26,3 млн рублей 13 июня 2024 в 11:57 Размер текста - 17 + Скриптонит продолжает зарабатывать в России, не смотря на то, что уехал из страны после начала СВО Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Казахский репер Скриптонит продолжает получать доходы в России, несмотря на свой отъезд из страны и отказ от выступлений на ее территории. Доход его лейбла в 2023 году составил 26,3 миллиона рублей. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Скриптонит категорически отказывается выступать в России после начала СВО, однако его лейбл Musica36 продолжает работать и приносить доход», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что его студия звукозаписи Musica36 продолжает работать. Музыкант также имеет действующее ИП в России в области искусств. Скриптонит, проживающий в Казахстане, продолжает выпускать альбомы на русском языке и зарабатывать на стриминговых сервисах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Казахский репер Скриптонит продолжает получать доходы в России, несмотря на свой отъезд из страны и отказ от выступлений на ее территории. Доход его лейбла в 2023 году составил 26,3 миллиона рублей. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Скриптонит категорически отказывается выступать в России после начала СВО, однако его лейбл Musica36 продолжает работать и приносить доход», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что его студия звукозаписи Musica36 продолжает работать. Музыкант также имеет действующее ИП в России в области искусств. Скриптонит, проживающий в Казахстане, продолжает выпускать альбомы на русском языке и зарабатывать на стриминговых сервисах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям