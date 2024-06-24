Происшествия В Севастополе введен режим ЧС 24 июня 2024 в 12:08 Размер текста - 17 + В Севастополе из-за угрозы со стороны Киева введен режим ЧС Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Севастополе в связи с угрозой атаки со стороны ВСУ и пресечении данных действий средствами ПВО был введен режим чрезвычайной опасности. Об этом говорится в указе губернатора региона Михаила Развожаева. «О введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера, возникшей вследствие обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в указе губернатора региона. Документ опубликован на сайте правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Севастополе в связи с угрозой атаки со стороны ВСУ и пресечении данных действий средствами ПВО был введен режим чрезвычайной опасности. Об этом говорится в указе губернатора региона Михаила Развожаева. «О введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера, возникшей вследствие обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в указе губернатора региона. Документ опубликован на сайте правительства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям