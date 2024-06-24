В Севастополе введен режим ЧС

В Севастополе из-за угрозы со стороны Киева введен режим ЧС
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Севастополе в связи с угрозой атаки со стороны ВСУ и пресечении данных действий средствами ПВО был введен режим чрезвычайной опасности. Об этом говорится в указе губернатора региона Михаила Развожаева.
«О введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера, возникшей вследствие обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в указе губернатора региона. Документ опубликован на
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