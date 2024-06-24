В Севастополе введен режим ЧС

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В Севастополе из-за угрозы со стороны Киева введен режим ЧС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Севастополе в связи с угрозой атаки со стороны ВСУ и пресечении данных действий средствами ПВО был введен режим чрезвычайной опасности. Об этом говорится в указе губернатора региона Михаила Развожаева.

«О введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера, возникшей вследствие обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в указе губернатора региона. Документ опубликован на сайте правительства.

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В Севастополе в связи с угрозой атаки со стороны ВСУ и пресечении данных действий средствами ПВО был введен режим чрезвычайной опасности. Об этом говорится в указе губернатора региона Михаила Развожаева. «О введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера, возникшей вследствие обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в указе губернатора региона. Документ опубликован на сайте правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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