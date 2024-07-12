Нелегальных мигрантов лишат доступа к сервисам такси и доставки

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Ранее МВД РФ предложило ужесточить условия для депортации мигрантов из страны
Ранее МВД РФ предложило ужесточить условия для депортации мигрантов из страны Фото:

Цифровые платформы-агрегаторы (сервисы такси и доставки) могут столкнуться с необходимостью контроля за соблюдением миграционного законодательства. Это будет выражаться в ограничении доступа для приезжих гражданам, следует из новой версии законопроекта о платформенной занятости, подлинность которого подтверждена участниками рабочей группы при Минтурда РФ.

«Предусматривается обязанность операторов платформ обеспечить соблюдение миграционного законодательства», — пояснил представитель Минтруда в беседе с «Ведомостями». По словам собеседника издания, мера направлена на предотвращение оказания услуг лицами, не имеющими права на трудовую деятельность в России.

В дополнение к контролю за миграционным статусом, в законопроекте предложены и другие новые обязательства для агрегаторов. Так, число пунктов, которые платформам необходимо будет выполнять, возросло с 11 до 19.

Сейчас в РФ обсуждается создание нового федерального проекта, направленного на управляемый найм мигрантов. В Госдуме отмечали, что курьеры в России зарабатывают больше инженеров, а зарплаты трудовых мигрантов подскочили на 23%, напоминает «Национальная служба новостей». В стране собираются поддержать инициативу о расширении перечня правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из РФ, пишет RT.

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Цифровые платформы-агрегаторы (сервисы такси и доставки) могут столкнуться с необходимостью контроля за соблюдением миграционного законодательства. Это будет выражаться в ограничении доступа для приезжих гражданам, следует из новой версии законопроекта о платформенной занятости, подлинность которого подтверждена участниками рабочей группы при Минтурда РФ. «Предусматривается обязанность операторов платформ обеспечить соблюдение миграционного законодательства», — пояснил представитель Минтруда в беседе с «Ведомостями». По словам собеседника издания, мера направлена на предотвращение оказания услуг лицами, не имеющими права на трудовую деятельность в России. В дополнение к контролю за миграционным статусом, в законопроекте предложены и другие новые обязательства для агрегаторов. Так, число пунктов, которые платформам необходимо будет выполнять, возросло с 11 до 19. Сейчас в РФ обсуждается создание нового федерального проекта, направленного на управляемый найм мигрантов. В Госдуме отмечали, что курьеры в России зарабатывают больше инженеров, а зарплаты трудовых мигрантов подскочили на 23%, напоминает «Национальная служба новостей». В стране собираются поддержать инициативу о расширении перечня правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из РФ, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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