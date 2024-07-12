12 июля 2024

Черные ящики рухнувшего в Коломне самолета смогут расшифровать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Черные ящики после крушения доступны расшифровке
Черные ящики после крушения доступны расшифровке Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Бортовые самописцы найденного разбившегося самолета SSJ 100 в Московской области будут расшифрованы. Эту информацию предоставили представители правоохранительных органов агентству ТАСС.

«Параметрический и речевой самописцы, так называемые черные ящики, найденные на месте крушения самолета в Московской области, подлежат расшифровке. Они переданы в МАК», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение 12 июля в районе деревни Апраксино, что в Подмосковье. На борту находились три члена экипажа: два пилота и штурман, которые, к сожалению, погибли. После происшествия были обнаружены черные ящики лайнера. Самолет находился в эксплуатации в течение десяти лет и оснащался французским двигателем. Среди предполагаемых причин падения самолета рассматривается версия столкновения с птицами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бортовые самописцы найденного разбившегося самолета SSJ 100 в Московской области будут расшифрованы. Эту информацию предоставили представители правоохранительных органов агентству ТАСС. «Параметрический и речевой самописцы, так называемые черные ящики, найденные на месте крушения самолета в Московской области, подлежат расшифровке. Они переданы в МАК», — сообщил источник в правоохранительных органах. Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение 12 июля в районе деревни Апраксино, что в Подмосковье. На борту находились три члена экипажа: два пилота и штурман, которые, к сожалению, погибли. После происшествия были обнаружены черные ящики лайнера. Самолет находился в эксплуатации в течение десяти лет и оснащался французским двигателем. Среди предполагаемых причин падения самолета рассматривается версия столкновения с птицами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...