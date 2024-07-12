Черные ящики рухнувшего в Коломне самолета смогут расшифровать

Бортовые самописцы найденного разбившегося самолета SSJ 100 в Московской области будут расшифрованы. Эту информацию предоставили представители правоохранительных органов агентству ТАСС.
«Параметрический и речевой самописцы, так называемые черные ящики, найденные на месте крушения самолета в Московской области, подлежат расшифровке. Они переданы в МАК», — сообщил источник в правоохранительных органах.
Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение 12 июля в районе деревни Апраксино, что в Подмосковье. На борту находились три члена экипажа: два пилота и штурман, которые, к сожалению, погибли. После происшествия были обнаружены черные ящики лайнера. Самолет находился в эксплуатации в течение десяти лет и оснащался французским двигателем. Среди предполагаемых причин падения самолета рассматривается версия столкновения с птицами.
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