23 июля 2024

Пославшему бомбу в украинское посольство пенсионеру из Испании дали 18 лет

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Пенсионер изготавливал бомбы
Пенсионер изготавливал бомбы Фото:

Пенсионер из Испании Помпейо Гонсалес был приговорен к 18 годам тюремного заключения за отправку писем с самодельной взрывчаткой. Среди адресатов было и посольство Украины в Мадриде.

«Верховный суд Испании приговорил 74-летнего чиновника-пенсионера к 18 годам тюрьмы за преступления, связанные с терроризмом. Его признали виновным в отправке в 2022 году нескольких посылок с бомбами, нацеленных на правительственные и дипломатические учреждения», — передает агентство Reuters.

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Пенсионер из Испании Помпейо Гонсалес был приговорен к 18 годам тюремного заключения за отправку писем с самодельной взрывчаткой. Среди адресатов было и посольство Украины в Мадриде. «Верховный суд Испании приговорил 74-летнего чиновника-пенсионера к 18 годам тюрьмы за преступления, связанные с терроризмом. Его признали виновным в отправке в 2022 году нескольких посылок с бомбами, нацеленных на правительственные и дипломатические учреждения», — передает агентство Reuters.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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