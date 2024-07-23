Пославшему бомбу в украинское посольство пенсионеру из Испании дали 18 лет

Пенсионер изготавливал бомбы
Пенсионер из Испании Помпейо Гонсалес был приговорен к 18 годам тюремного заключения за отправку писем с самодельной взрывчаткой. Среди адресатов было и посольство Украины в Мадриде.
«Верховный суд Испании приговорил 74-летнего чиновника-пенсионера к 18 годам тюрьмы за преступления, связанные с терроризмом. Его признали виновным в отправке в 2022 году нескольких посылок с бомбами, нацеленных на правительственные и дипломатические учреждения», — передает агентство Reuters.
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