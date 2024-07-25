Спутник погибшей в Турции МотоТани заявил, что с места ДТП пропала камера

Сергей Хардиков, ехавший в одной группе с погибшей в ДТП в Турции байкершей Татьяной Озолиной (МотоТаня), поделился информацией о странностях, связанных с происшествием. Он отметил исчезновение видеокамеры с шлема блогерши.
"Камера с мотоцикла Тани исчезла магическим образом. В тот вечер я ее не нашел. Приезжал вчера, сегодня. Но не нашел. Моя камера была разряжена и не писала", — написал Хардиков в соцсети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).
Озолина, известная как МотоТаня, погибла в результате столкновения на трассе в провинции Мугла. Водитель турецкого мотоцикла Онур Обут, тоже попавший в аварию, был отпущен после допроса, где он указал на ошибку Озолиной при обгоне как на причину происшествия. Подробности о расследовании ДТП и судьбе видеорегистратора продолжают выясняться.
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