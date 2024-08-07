07 августа 2024

Генералу Булгакову предъявили обвинение

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Дмитрия Булгакова обвиняют в мошенничестве Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Бывшему главному тыловику Минобороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

«Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Оно связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге», — рассказал источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что в деле генерала Булгакова фигурируют госконтракты о поставке питания для кадетов. Речь идет об учебных заведений в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

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Бывшему главному тыловику Минобороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. «Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Оно связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге», — рассказал источник ТАСС. Ранее сообщалось, что в деле генерала Булгакова фигурируют госконтракты о поставке питания для кадетов. Речь идет об учебных заведений в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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