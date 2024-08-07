Генералу Булгакову предъявили обвинение

Бывшему главному тыловику Минобороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
«Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Оно связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге», — рассказал источник ТАСС.
Ранее сообщалось, что в деле генерала Булгакова фигурируют госконтракты о поставке питания для кадетов. Речь идет об учебных заведений в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
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