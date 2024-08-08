Полицейских в РФ будут учить подавать личный пример и противостоять пропаганде

Российских полицейских научат подавать личный пример гражданам, а также противостоять враждебной пропаганде. Об этом говорится в проекте нового приложения об организации морально-психологического обеспечения кадров в МВД.
«Руководители в органах МВД должны формировать глубокое понимание важности личного примера при выполнении служебного долга. Также у полицейских должна быть устойчивость к деструктивному информационно-психологическому воздействию через интернет», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на проект приказа ведомства.
По данным издания, в обновленный проект добавлена целая глава под названием — «Организация морально-психологического обеспечения в особых условиях». Уточняется, что в ней содержится 11 пунктов рекомендаций для правоохранителей.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в МВД России по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в России стартовала программа по обучению полицейских выявлению экстремистских и деструктивных материалов в интернете. Подобное направление бакалавриата появилось в институте государственной службы (РАНХиГС). Программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета.
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